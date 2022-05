Emma García parla de la seva vessant com a mare d’una adolescent

Emma García és un dels rostres més coneguts de la televisió actualment. En aquests moments presenta el programa de Telecinco ‘Viva la vida’, que s’emet a la cadena privada les tardes del cap de setmana. I ara, la presentadora ha obert el seu cor i ha parlat de com és com a mare d’una noia adolescent.

Ho ha fet en una entrevista a Europa Press, i que recull el portal ‘Outdoor’. La basca té només una filla, Uxue, que aquest estiu farà 16 anys i que és fruit del seu matrimoni amb Aitor Sena, amb qui porta 22 anys casada.



La presentadora de ‘Viva la vida’ ha confessat que considera que com a mare és “una pesada”. “No li preguntis a la meva filla, perquè em deixarà fatal”, ha començat dient Emma García, que ha revelat que és exigent com a mare i que intenta no sortir-se del seu paper, perquè considera que no ha d’actuar com a amiga amb la seva filla Uxue: “Soc mare i les mares som pesades, i quan tens una filla en l’adolescència, què t’he d’explicar!”

Emma García – Telecinco

“Una mare mai ha de ser una amiga”

“Vaig escoltar en una ocasió a un psicòleg perquè jo deia: ‘Igual m’estic passant’; però aprens a tot i a ser mare, segons van creixent, perquè cada dia vas aprenent noves situacions. Aquest psicòleg deia que una mare mai ha de ser una amiga i ja amb això ho porto millor”, ha explicat la periodista, que s’ha definit com una mare “comprensiva a vegades, exigent d’altres i, sobretot, molt sincera”.



“Sempre li he parlat molt clar a la meva filla i intento que m’expliqui les coses i que confiï en mi, igual que jo he de confiar en ella, és un aprenentatge mutu”, ha explicat Emma García, que també ha revelat que no sap si la seva filla voldrà estudiar periodisme quan acabi el seu pas per l’institut.