Emma García, rabiosa per l’acusació d’un company: “No em dona la gana”

Emma García torna a ser la protagonista dels titulars pel que ha passat a Viva la vida aquest cap de setmana. La presentadora de Telecinco s’ha enfrontat a un dels tertulians més polèmics, el fotògraf Diego Arrabal. Ella ha fet evident que no li cau bé en moltes ocasions, però poques vegades s’havia mostrat tan enfadada amb ell com ara. El problema? Que el col·laborador acusava els companys -i també a la mateixa Emma- de ser “uns pilotes” amb Ana María Aldón, la dona d’Ortega Cano: “M’agradaria dir no li feu cap favor quan sou tan summament pilotes amb ella. Us ho dic de debò, de tot cor”.

Aquestes paraules no feien gens de gràcia a Emma García, que es defensava amb un atac: “A què et refereixes? Vull saber-ho per la part que em toca, perquè aquí cadascú ha dit una cosa diferent sobre ella. Sigues clar i així cadascú de nosaltres pot aportar la seva versió”. Davant d’això, ell no s’intimidava i continuava mantenint el que pensa: “En tots els vostres arguments hi ha una mica de pudor… queda clar que li esteu fent la pilota”. La presentadora perdia la paciència: “Ets tu qui dius que li fem la pilota, però quina necessitat tenim de fer-ho?“.

Diego Arrabal s’enfronta a Emma García | Telecinco

Era llavors quan Diego Arrabal li demanava que deixés que s’expliqués, però ella estava tan furiosa que no li permetia: “No em dona la gana. No, no em dona la gana! Quina necessitat tinc jo de fer-li la pilota a Ana María Aldón o a qui sigui, eh? A veure. Una cosa és la meva opinió i una altra que tu creguis, segons la teva percepció, que li fem la pilota. Té nassos la cosa, és com si jo et dic que l’ataques per fotre-li canya. I ho repeteixo, no confonguem entendre-la amb fer-li la pilota. Si no li faig jo, tu tampoc. Hem de tenir llibertat. I ara dius que li tens estima? Sí, es nota molt…”, ironitzava la presentadora en una enrabiada contra el company.