Els Premis Oscar han monopolitzat tota l’atenció de diumenge a la nit, una cerimònia d’entrega que sempre acaba protagonitzant tots els titulars pels premiats i, també, pels vestits dels convidats. Quins han estat els millors i pitjors looks d’aquesta nit? Les revistes de moda han tret fum analitzant quins dissenyadors signaven els models més comentats. Comentem quins han rebut més aplaudiments i quins altres suspenen amb més crítiques.
Entre els millors vestits de la nit, ens trobem amb l’actriu Kate Hudson. L’estrella de les comèdies romàntiques ha acudit a la catifa vermella acompanyada de la seva mare i totes dues han enlluernat. El vestit joia en color verd menta era una delícia, un model d’Armani Privé amb escot cor i faldilla recta que l’afavoria moltíssim. El maquillatge i el pentinat combinaven a la perfecció, de la mateixa manera que també ha estat un encert el collar. Un 10.
Qui també s’ha decantat per aquest tipus de vestit ha estat Heidi Klum, encara que en el seu cas ho ha portat encara més a l’extrem. Se l’ha vist senzillament impressionant, amb un model de tall recte amb escot paraula d’honor i tot decorat amb pedreria i perles. El collar de perles, el complement ideal.
Felicity Jones s’ha atrevit amb el color groc, un to que no acostuma a veure’s en aquest tipus d’esdeveniments. Arrisca i guanyaràs, que diuen, ja que l’actriu ha optat per un to pastel que li quedava molt bé. El to de la pedreria i el tul a la faldilla aportava un to encara més romànic a aquest vestit digne de princesa.
Anne Hathaway ha estat una de les protagonistes de la gala dels Oscars. Queden només un parell de mesos per a l’estrena de la segona entrega d’El diablo de Prada i ho ha celebrat amb un look floral en negre de Valentino. Un look cenyit amb cua, escot paraula d’honor i flors brodades que ha acompanyat d’un cinturó XXL i uns guants negres.
I Nicole Kidman? Ella ha escollit la tendència de les plomes en un model de dues peces. El top pèplum i la faldilla, també amb flors. Zoe Saldaña, per la seva banda, s’ha col·locat en la llista de millors vestides gràcies a un outfit llencer en negre que l’ha convertit en una de les més elegants. Sòbria i senzilla, però l’encaix i la faldilla l’han fet rebre un munt de crítiques positives. I si parlem dels actors homes, hem de destacar el triomf de Pedro Pascal que ha trencat amb el dress code més habitual. En el seu cas, s’ha col·locat un fermall floral que cridava tota l’atenció juntament amb el faixí.
Quins han estat els pitjors vestits dels premis Oscar?
En la catifa vermella dels premis Oscar, no tot han estat encerts. Com és habitual, també hi ha hagut molts famosos que han relliscat amb les seves tries estilístiques. Podem destacar el vestit que ha triat Arden Cho, l’actriu de K-Pop Demon Hunters, que ha escollit una dissenyadora coreana amb un vestit d’encaix negre que ha combinat amb una capa de seda verda i mànigues de globus potser massa exagerats.
Tevana Taylor ha optat per un vestit bicolor en blanc i negre que signa Chanel, amb el cos cenyit i una faldilla molt llarga amb retalls que simulen l’efecte pèl que no ha acabat de convèncer. Demi Moore no ha estat gaire encertada, tampoc, ja que ha pensat que les plomes estan de moda i ha portat a l’extrem aquesta tendència amb un vestit de Gucci en negre i verd.
L’Emma Stone i la Gwyneth Paltrow han fet dues tries bastant similars, en tons blancs i tall recte que no tenien gaire gràcia. Segurament massa sòbries, a la primera l’ha vestit Louis Vuitton amb un escot rodó, mànigues petites i faldilla amb una caiguda subtil. I l’altre? En el seu cas, és Armani qui signa un look de núvia amb paraula d’honor sense gaire atractiu. I d’homes? Podem fixar-nos en Javier Bardem, que torna a dur un esmoquin gris fosc amb camisa i corbatí en negre. Clàssic, sense massa originalitat… però amb un dels únics cartellets polítics de la nit.
Uns millor vestits que els altres en una nit de cinema que acaba farcint pàgines i pàgines de les revistes de moda.