Los Premios Oscar han monopolizado toda la atención del domingo por la noche, una ceremonia de entrega que siempre termina protagonizando todos los titulares por los premiados y, también, por los vestidos de los invitados. ¿Cuáles han sido los mejores y peores looks de esta noche? Las revistas de moda han estado muy activas analizando qué diseñadores firmaban los modelos más comentados. Comentamos cuáles han recibido más aplausos y cuáles otros suspenden con más críticas.

Entre los mejores vestidos de la noche, nos encontramos con la actriz Kate Hudson. La estrella de las comedias románticas acudió a la alfombra roja acompañada de su madre y ambas deslumbraron. El vestido joya en color verde menta era una delicia, un modelo de Armani Privé con escote corazón y falda recta que la favorecía muchísimo. El maquillaje y el peinado combinaban a la perfección, al igual que también fue un acierto el collar. Un 10.

Quien también se ha decantado por este tipo de vestido ha sido Heidi Klum, aunque en su caso lo ha llevado aún más al extremo. Se la ha visto sencillamente impresionante, con un modelo de corte recto con escote palabra de honor y todo decorado con pedrería y perlas. El collar de perlas, el complemento ideal.

Felicity Jones se ha atrevido con el color amarillo, un tono que no suele verse en este tipo de eventos. Arriesga y ganarás, que dicen, ya que la actriz ha optado por un tono pastel que le quedaba muy bien. El tono de la pedrería y el tul en la falda aportaban un aire aún más romántico a este vestido digno de princesa.

Kate Hudson, de las más elegantes de la noche | Europa Press

Heidi Klum, espectacular en la alfombra roja | Europa Press

Felicity Jones, de amarillo en la alfombra roja | Europa Press

Anne Hathaway ha sido una de las protagonistas de la gala de los Oscars. Quedan solo un par de meses para el estreno de la segunda entrega de El diablo de Prada y lo ha celebrado con un look floral en negro de Valentino. Un look ceñido con cola, escote palabra de honor y flores bordadas que ha acompañado de un cinturón XXL y unos guantes negros.

¿Y Nicole Kidman? Ella ha escogido la tendencia de las plumas en un modelo de dos piezas. El top péplum y la falda, también con flores. Zoe Saldana, por su parte, se ha colocado en la lista de mejor vestidas gracias a un outfit lencero en negro que la ha convertido en una de las más elegantes. Sobria y sencilla, pero el encaje y la falda la han hecho recibir un montón de críticas positivas. Y si hablamos de los actores hombres, debemos destacar el triunfo de Pedro Pascal que ha roto con el dress code más habitual. En su caso, se ha colocado un broche floral que llamaba toda la atención junto con la faja.

Anne Hathaway arriesga con las flores | Europa Press

Nicole Kidman ha recibido aplausos por su look en los Oscars | Europa Press

Pedro Pascal, uno de los actores que más ha arriesgado | Europa Press

Zoe Saldana, de las más aplaudidas de la noche | Europa Press

¿Cuáles han sido los peores vestidos de los premios Oscar?

En la alfombra roja de los premios Oscar, no todo han sido aciertos. Como es habitual, también ha habido muchos famosos que han tropezado con sus elecciones estilísticas. Podemos destacar el vestido que ha elegido Arden Cho, la actriz de K-Pop Demon Hunters, que ha escogido una diseñadora coreana con un vestido de encaje negro que ha combinado con una capa de seda verde y mangas abullonadas quizás demasiado exageradas.

Tevana Taylor ha optado por un vestido bicolor en blanco y negro que firma Chanel, con el cuerpo ceñido y una falda muy larga con recortes que simulan el efecto pelo que no ha terminado de convencer. Demi Moore no ha estado muy acertada, tampoco, ya que ha pensado que las plumas están de moda y ha llevado al extremo esta tendencia con un vestido de Gucci en negro y verde.

Arden Cho, de verde en los Oscars | Europa Press

Tevana Taylor ha tropezado en los Oscars | Europa Press

Demi Moore ha apostado por las plumas | Europa Press

Emma Stone y Gwyneth Paltrow han hecho dos elecciones bastante similares, en tonos blancos y corte recto que no tenían mucha gracia. Seguramente demasiado sobrias, a la primera la ha vestido Louis Vuitton con un escote redondo, mangas pequeñas y falda con una caída sutil. ¿Y la otra? En su caso, es Armani quien firma un look de novia con palabra de honor sin mucho atractivo. ¿Y de hombres? Podemos fijarnos en Javier Bardem, que vuelve a llevar un esmoquin gris oscuro con camisa y pajarita en negro. Clásico, sin mucha originalidad… pero con uno de los únicos cartelitos políticos de la noche.

Emma Stone, de blanco en los Premios Oscar | Europa Press

Gwyneth Paltrow, muy sencilla | Europa Press

Javier Bardem es el único que ha hecho un mensaje político en los Oscars | Europa Press

Unos mejor vestidos que otros en una noche de cine que termina llenando páginas y páginas de las revistas de moda.