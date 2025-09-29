Joaquín i Susana confessen quin va ser el motiu de la seva pitjor crisi

Joaquín i Susana no semblen tenir secrets per a l’audiència, ells que sempre comenten públicament tots els detalls de les discussions que tenen. L’exfutbolista i la col·laboradora de televisió estan casats des de fa molts anys i són pares de dues filles, un matrimoni consolidat que ha passat per moments dolents com tants altres.
A principis d’aquest 2025, de fet, la premsa rosa va anar carregada de titulars maliciosos contra ells perquè va dir-se que ell li hauria posat les banyes. No s’ha confirmat i, almenys de moment, aquesta hipotètica infidelitat no hauria tingut conseqüències. De fet, cada dissabte els veiem en antena amb el seu programa en què peten la xerrada amb altres parelles famoses.
En l’última emissió d’Emparejados, Joaquín i Susana han confessat que van tenir una gran crisi que gairebé acaba amb la seva relació. Ella no volia parlar sobre el tema en un principi, ja que considera que no ajuda a ningú que treguin a la llum que han tingut “200 crisis“. La pitjor de totes? Una que ha descrit com “de traca”. Ha estat l’esportista qui ha posat data al que va passar: “Era el 2013, quan vam anar a viure a Itàlia perquè jo vaig fitar pel Fiorentina“.
Joaquín i Susana confessen que van patir una crisi molt greu
I què va passar? Bàsicament, que els primers mesos van ser molt durs per a ella perquè li va costar molt adaptar-se al canvi de país i pràcticament no socialitzaven: “No ens acabàvem d’acostumar i tampoc estaven bé, la meva dona va atabalar-se moltíssim“. No va ajudar que la filla gra patís especialment el canvi d’Institut: “Vaig deixar-li clar que a Joaquín que si Daniela no superava la situació i la cosa millorava, tornaríem a Espanya”.
Tots dos han confessat que el seu matrimoni va veure’s ressentit: “No estàvem bé per tot el que ens estava passant i la situació va superar-nos“. Conscients que la cosa anava malament, van posar de la seva part per recompondre’s: “Vam acabar superant les circumstàncies que eren difícils per a mi, la primera vegada que marxàvem a viure fora”. Ara, anys després d’allò, es mostren com una parella enfortida que ha sabut superar les dificultats.
No serveixen de gaire totes aquestes confessions personals de la parella si tenim en compte que el programa està fent molt mala audiència. Cada setmana va a pitjor, de fet, així que hauran de donar detalls més escabrosos si realment volen que els tafaners s’enganxin a aquest format que emeten des d’Antena 3.