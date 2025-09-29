Joaquín y Susana no parecen tener secretos para la audiencia, ellos que siempre comentan públicamente todos los detalles de las discusiones que tienen. El exfutbolista y la colaboradora de televisión están casados desde hace muchos años y son padres de dos hijas, un matrimonio consolidado que ha pasado por momentos malos como tantos otros.

A principios de este 2025, de hecho, la prensa rosa estuvo cargada de titulares maliciosos contra ellos porque se dijo que él le habría puesto los cuernos. No se ha confirmado y, al menos por el momento, esta hipotética infidelidad no habría tenido consecuencias. De hecho, cada sábado los vemos en antena con su programa en el que charlan con otras parejas famosas.

En la última emisión de Emparejados, Joaquín y Susana han confesado que tuvieron una gran crisis que casi termina con su relación. Ella no quería hablar sobre el tema en un principio, ya que considera que no ayuda a nadie que saquen a la luz que han tenido «200 crisis«. ¿La peor de todas? Una que ha descrito como «de traca». Ha sido el deportista quien ha puesto fecha a lo que pasó: «Era el 2013, cuando nos fuimos a vivir a Italia porque yo fiché por la Fiorentina«.

Joaquín y Susana confiesan que pasaron por una crisis muy grave

¿Y qué pasó? Básicamente, que los primeros meses fueron muy duros para ella porque le costó mucho adaptarse al cambio de país y prácticamente no socializaban: «No terminábamos de acostumbrarnos y tampoco estábamos bien, mi mujer se agobió muchísimo«. No ayudó que la hija mayor sufriera especialmente el cambio de Instituto: «Dejé claro a Joaquín que si Daniela no superaba la situación y la cosa mejoraba, volveríamos a España».

Ambos han confesado que su matrimonio se vio resentido: «No estábamos bien por todo lo que nos estaba pasando y la situación nos superó«. Conscientes de que la cosa iba mal, pusieron de su parte para recomponerse: «Terminamos superando las circunstancias que eran difíciles para mí, la primera vez que nos íbamos a vivir fuera». Ahora, años después de aquello, se muestran como una pareja fortalecida que ha sabido superar las dificultades.

No sirven de mucho todas estas confesiones personales de la pareja si tenemos en cuenta que el programa está haciendo muy mala audiencia. Cada semana va a peor, de hecho, así que tendrán que dar detalles más escabrosos si realmente quieren que los curiosos se enganchen a este formato que emiten desde Antena 3.