Anna Castillo és una de les actrius més famoses de l’star-system. La catalana ha format part de projectes molt estimats a la televisió pública de Catalunya, com pot ser el paper que va tenir dins la família Super3. Trenta anys més tard i amb una carrera prolífica que ha permès que reculli un premi Goya l’any 2017, les seves experiències durant els rodatges són molt diverses. Les exigències del guió i les peticions que demanen els directors poden no ser del tot divertides, sobretot quan involucren menjar. L’actriu ha confessat quina ha estat la seva pitjor experiència gastronòmica en el rodatge d’una pel·lícula.
Un rodatge amb un àpat molt incòmode
Els actors i les actrius tenen un paper clau de cara a l’espectador: intentar transmetre tot allò que senten els seus personatges, des de la ràbia fins a la tristesa passant per l’amor o la bogeria més absoluta. Durant una entrevista amb el pòdcast La picaeta, Anna Castillo ha respost algunes preguntes sobre la seva vinculació amb la gastronomia i el menjar, una de les seves passions. Ara bé, recordant tots els papers i àpats que ha tingut, quina ha estat la pitjor experiència gastronòmica que ha viscut mai en un rodatge? La resposta es trasllada al rodatge d’una pel·lícula en què el guió va posar-la en una situació una mica incòmoda. “En una pel·lícula que vaig fer amb Netflix, Nowhere, estic tancada dins un contenidor i m’he de menjar un llobarro cru”, ha confessat.
¿Cuál ha sido la peor experiencia gastronómica de Anna Castillo?— 🎙 LA PICAETA – El Podcast – (@la_picaeta) December 30, 2025
SPOILER: Podéis verla en Netflix pic.twitter.com/PMMKlRbNvZ
Potser ella s’imaginava que seria alguna porció de peix cru com una peça de sashimi o un tros de sushi, però la sorpresa se la va endur quan va trobar-se el peix sencer al davant. Explica que l’havia de menjar “a mossegades”. “Van posar-li una mena de melmelada perquè semblés sang i no sé si alguna cosa de llimona per poder desenganxar la carn del llobarro cru”. Resulta que en un principi la idea era que fos un peixet petit com un seitó, però al final van portar-li “un llobarro sencer”. “Vaig enfadar-me, això avisa”, ha recordat rient.
Un test culinari
Més enllà d’aquesta anècdota, han aprofitat per saber què és el que més li agrada a Anna Castillo pel que fa al menjar. Si ha de triar, li encanta sortir per dinar o sopar fora, però quan es troba en èpoques “més relaxades”, li agrada cuinar. “Els meus coneixements són limitats per això m’encanta sortir”. I quins són els seus plats estrella? Diu que és molt intuïtiva i pot fer una bona “vichyssoise o unes galtes”, però, en canvi, no té gaire traça a l’hora de fer un bon arròs. Una de les preguntes també ha estat quines peticions demana pels camerinos. És un dels aspectes que més criden l’atenció dels famosos, sobretot perquè hi ha artistes que demanen coses estrafolàries i surrealistes. Anna Castillo explica que, si és possible, intenta demanar un lloc “on poder estar sola per si necessito concentrar-me”. Tot plegat, una entrevista molt divertida per conèixer anècdotes inèdites de la feina dels actors.