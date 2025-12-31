Anna Castillo es una de las actrices más famosas del star-system. La catalana ha formado parte de proyectos muy queridos en la televisión pública de Cataluña, como puede ser el papel que tuvo dentro de la família Super3. Treinta años más tarde y con una carrera prolífica que le ha permitido recoger un premio Goya en el año 2017, sus experiencias durante los rodajes son muy diversas. Las exigencias del guion y las peticiones que hacen los directores pueden no ser del todo divertidas, sobre todo cuando involucran comida. La actriz ha confesado cuál ha sido su peor experiencia gastronómica en el rodaje de una película.

Un rodaje con una comida muy incómoda

Los actores y las actrices tienen un papel clave de cara al espectador: intentar transmitir todo aquello que sienten sus personajes, desde la rabia hasta la tristeza pasando por el amor o la locura más absoluta. Durante una entrevista con el pódcast La picaeta, Anna Castillo ha respondido algunas preguntas sobre su vinculación con la gastronomía y la comida, una de sus pasiones. Sin embargo, recordando todos los papeles y comidas que ha tenido, ¿cuál ha sido la peor experiencia gastronómica que ha vivido nunca en un rodaje? La respuesta se traslada al rodaje de una película en la que el guion la puso en una situación un poco incómoda. «En una película que hice con Netflix, Nowhere, estoy encerrada dentro de un contenedor y tengo que comerme una lubina cruda», ha confesado.

¿Cuál ha sido la peor experiencia gastronómica de Anna Castillo?



SPOILER: Podéis verla en Netflix pic.twitter.com/PMMKlRbNvZ — 🎙 LA PICAETA – El Podcast – (@la_picaeta) December 30, 2025

Quizás ella se imaginaba que sería alguna porción de pescado crudo como una pieza de sashimi o un trozo de sushi, pero la sorpresa se la llevó cuando se encontró el pescado entero delante. Explica que tenía que comerlo «a mordiscos». «Le pusieron una especie de mermelada para que pareciera sangre y no sé si algo de limón para poder despegar la carne de la lubina cruda». Resulta que en un principio la idea era que fuera un pececito pequeño como un boquerón, pero al final le trajeron «una lubina entera». «Me enfadé, esto avisa», ha recordado riendo.

Anna Castillo revela una experiència gastronòmica molt dura | YouTube

Un test culinario

Más allá de esta anécdota, han aprovechado para saber qué es lo que más le gusta a Anna Castillo en cuanto a la comida. Si tiene que elegir, le encanta salir a comer o cenar fuera, pero cuando se encuentra en épocas «más relajadas», le gusta cocinar. «Mis conocimientos son limitados por eso me encanta salir». ¿Y cuáles son sus platos estrella? Dice que es muy intuitiva y puede hacer una buena «vichyssoise o unas carrilleras», pero, en cambio, no tiene mucha destreza a la hora de hacer un buen arroz. Una de las preguntas también ha sido qué peticiones hace para los camerinos. Es uno de los aspectos que más llaman la atención de los famosos, sobre todo porque hay artistas que piden cosas estrafalarias y surrealistas. Anna Castillo explica que, si es posible, intenta pedir un lugar «donde poder estar sola por si necesito concentrarme». En conjunto, una entrevista muy divertida para conocer anécdotas inéditas del trabajo de los actores.