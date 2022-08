La filla d’Ana María Aldón, fora de si: insults i amenaces per Twitter

Ortega Cano i Ana María Aldón són protagonistes de l’actualitat de la premsa del cor des que comencessin els primers rumors sobre la crisi sentimental que travessen. Hem vist el torero perdre els nervis davant dels periodistes, mentre que la seva filla Gloria Camila aprofita la tirada mediàtica per concursar en el nou reality de Telecinco. Ara totes les mirades se centren en la filla d’Ana María, Gema, que va acudir a plató per primera vegada fa quinze dies en una entrevista molt cridanera.

La noia no té pèls a la llengua, el que també demostra en el seu perfil de Twitter. És aquí on està mostrant la seva pitjor cara, el que ha donat ales als detractors per criticar-la sense pietat. El que menys ha agradat? Que respongui les persones que parlen malament d’ella amb insults i amenaces.

Alguns dels comentaris més greus que ha escrit són aquests: “I si visc del famós doncs és el que hi ha. Envejosa, això és el que ets tu i et menges una m…, patètica!”, “Avui dia tothom pot tenir una depressió, però tu tens cara d’esquizofrènica“, “Miri, senyora, dediqui el seu temps a alguna cosa més productiva que a dir ximpleries en fotografies d’altra gent perquè la vida és molt maca, senyora, visqui-la i no tingui tanta enveja perquè això a la llarga provoca càncer” o “Tu a callar, gafitas. Jo almenys poso la meva cara a la foto perquè se’m vegi. La teva cara és millor tapar-la, encara que sigui amb ulleres lletges”.

Gema Aldón critica els detractors | Twitter

La fillastra d’Ortega Cano, enfadada amb una detractora | Twitter

Gema Aldón rep la fúria de Twitter

Gema Aldón, maleducada a Twitter

La filla d’Ana María Aldón la fa grossa a Twitter

El que més ha enfadat als usuaris de Twitter que la segueixen, però, era encara més impactant perquè arriba a desitjar-li als detractors que els diagnostiquin càncer: “Valentes patètiques. A vostès sí que us hauria d’entrar un càncer a la llengua perquè parleu malament”, deia tot responent una seguidora que li demanava que no jugués amb les malalties.

La fillastra d’Ortega Cano la fa grossa | Twitter

Com era d’esperar, la xarxa s’ha omplert de missatges crítics amb la filla d’Ana María Aldón per la seva actitud. Una noia maleducada que de ben segur que continua generant titulars.