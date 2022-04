La conversa secreta d’Anabel Pantoja i Omar Sánchez abans de Supervivientes

Ja fa uns mesos que Anabel Pantoja va decidir trencar la relació sentimental amb Omar Sánchez, només quatre mesos després del casament. Tot i la ruptura, la neboda d’Isabel Pantoja va decidir quedar-se a viure a Gran Canària, on també viu Omar (tot i que tots dos viuen a pobles diferents). Anabel ha assegurat en nombroses ocasions que no vol tornar amb el canari, però ell ha repetit també en diversos moments que sí que voldria reprendre la relació.

Anabel Pantoja | Telecinco

Tot i així, la realitat és que la cosina de Kiko Rivera ha decidit participar a ‘Supervivientes’ i que estarà un temps allunyada d’Omar. Peró segons ha revelat el programa ‘Socialité’, de Telecinco, Anabel hauria enviat un missatge molt clar al canari abans de marxar cap a Hondures per concursar en el reality de la cadena privada. En concret, la influencer hauria demanat al seu ex que l’esperi mentre ella participa al concurs.

A més, segons aquesta informació del programa que presenta María Patiño, Anabel també li hauria demanat al canari que vagi a veure-la a Hondures, assegurant que li faria realment molta il·lusió una visita seva. Ha estat un confident del programa qui ho ha explica tot: “Anabel, abans de marxar de Canàries, li ha demanat a Omar que l’esperi“, assegura la noia, que afegeix: “Ella vol que l’esperi fins que termini el reality. Suposo que així s’assegura que durant aquest temps Omar no comenci una relació amb alguna altra noia”.

Omar Sánchez | Europa Press

“Els dies que ella va ser aquí van estar com si res, com si res hagués passat entre ells dos. Se’ls veia molt feliços junts. Potser això és el que li ha fet a ella fer el ‘clic’ per voler replantejar-se les coses”, revela noia, que deixa clar que “Omar continua molt enamorat d’ella. Només cal veure com la mira, se li cau la baba totalment amb ella”.