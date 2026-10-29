Albert de Mònaco ha rebut una mala notícia de la família, aquesta setmana, quan s’ha sabut que han trobat el cadàver del seu cosí de només 29 anys. Antoine de Massy no va presentar-se en un dinar en el que havia confirmat la seva assistència i quan van intentar contactar amb ell, ràpidament van adonar-se que alguna cosa passava. La família va denunciar la seva desaparició i, poc després, van trobar-se’l en el jardí posterior a un edifici. La hipòtesi principal, que va patir una caiguda des d’uns 13 metres aproximadament.
La investigació sobre la seva mort ha fet un gir important en les últimes hores, ta com informen els mitjans del país. Un home de 42 anys ha ingressat a presó preventiva després de ser acusat d’homicidi involuntari i omissió del deure de socors. El cosí d’Albert de Mònaco va ser trobat en unes circumstàncies que encara s’han d’esclarir. El que sí que s’ha filtrat a la premsa és que l’home detingut havia estat identificat a través de les imatges de les càmeres de seguretat situades a prop del lloc on van trobar el cos.
Segons ha transcendit, el sospitós és un ciutadà ucraïnès de 42 anys que viu a Mònaco des de fa tres dècades. Després de ser interrogat per la policia, va negar els càrrecs que se li atribueixen. Quan va comparèixer davant del jutge, a més a més, va optar per no respondre les preguntes. Finalment, se n’ha ordenat l’ingrés a presó preventiva mentre continuen les investigacions.
La caiguda des de 13 metres, una de les claus del cas
Com dèiem, les primeres conclusions de l’autòpsia apunten que Antoine de Massy hauria mort a conseqüència d’una caiguda des d’una altura aproximada de 13 metres. Segons va explicar el fiscal general a l’agència AFP, el jove hauria caigut des del bulevard de Larvotto fins a una zona de terreny situada darrere d’un edifici. El cos va ser localitzat en un jardí pròxim a aquest conegut barri de Mònaco, darrere de la Villa Sauber, un dels espais culturals del Principat.
Ara, els investigadors han d’esbrinar què va passar en els moments previs a la mort i quin paper, si és que en va tenir algun, va tenir-hi l’home detingut. Per ara, no s’ha determinat públicament si la caiguda va ser accidental ni quines circumstàncies podrien haver contribuït a aquest trist desenllaç.
El vincle familiar amb Albert i Charlène de Mònaco
La mort d’Antoine de Massy ha commocionat la família principesca. El jove era fill del baró Christian de Massy i de Cécile Gelabale, un vincle que el convertia en cosí segon de l’actual sobirà de Mònaco. El príncep i Charlène han expressat públicament el condol per la pèrdua del jove, que tenia una vinculació especial amb el tennis, un esport molt arrelat a la història familiar al Principat.
“Ses Alteses Sereníssimes el príncep Albert II i la princesa Charlène han rebut amb tristesa la notícia de la mort d’Antoine de Massy, de 29 anys, net de la princesa Antoinette, germana gran del príncep Rainier III”, han anunciat en un text en què traslladen el seu suport als familiars i éssers estimats en uns moments especialment dolorosos. Mentrestant, la investigació continua oberta i el jutge d’instrucció haurà de determinar com es va produir la caiguda i si hi ha responsabilitats penals en la mort del jove.