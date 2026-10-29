Alberto de Mónaco ha recibido una mala noticia de la familia esta semana, cuando se supo que encontraron el cadáver de su primo de solo 29 años. Antoine de Massy no se presentó a una comida en la que había confirmado su asistencia y cuando intentaron contactar con él, rápidamente se dieron cuenta de que algo sucedía. La familia denunció su desaparición y, poco después, lo encontraron en el jardín trasero de un edificio. La hipótesis principal es que sufrió una caída de unos 13 metros aproximadamente.

La investigación sobre su muerte ha dado un giro importante en las últimas horas, tal como informan los medios del país. Un hombre de 42 años ha ingresado en prisión preventiva tras ser acusado de homicidio involuntario y omisión del deber de socorro. El primo de Alberto de Mónaco fue encontrado en unas circunstancias que aún deben esclarecerse. Lo que sí se ha filtrado a la prensa es que el hombre detenido había sido identificado a través de las imágenes de las cámaras de seguridad situadas cerca del lugar donde encontraron el cuerpo.

Según ha trascendido, el sospechoso es un ciudadano ucraniano de 42 años que vive en Mónaco desde hace tres décadas. Después de ser interrogado por la policía, negó los cargos que se le atribuyen. Cuando compareció ante el juez, además, optó por no responder a las preguntas. Finalmente, se ha ordenado su ingreso en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La caída desde 13 metros, una de las claves del caso

Como decíamos, las primeras conclusiones de la autopsia apuntan que Antoine de Massy habría muerto como consecuencia de una caída desde una altura aproximada de 13 metros. Según explicó el fiscal general a la agencia AFP, el joven habría caído desde el bulevar de Larvotto hasta una zona de terreno situada detrás de un edificio. El cuerpo fue localizado en un jardín cercano a este conocido barrio de Mónaco, detrás de la Villa Sauber, uno de los espacios culturales del Principado.

Ahora, los investigadores deben averiguar qué ocurrió en los momentos previos a la muerte y qué papel, si es que tuvo alguno, tuvo el hombre detenido. Por ahora, no se ha determinado públicamente si la caída fue accidental ni qué circunstancias podrían haber contribuido a este triste desenlace.

El primo de Alberto de Mónaco ha sido encontrado muerto y se ha detenido a una persona | Europa Press

El vínculo familiar con Alberto y Charlène de Mónaco

La muerte de Antoine de Massy ha conmocionado a la familia principesca. El joven era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, un vínculo que lo convertía en primo segundo del actual soberano de Mónaco. El príncipe y Charlène han expresado públicamente el pésame por la pérdida del joven, que tenía una vinculación especial con el tenis, un deporte muy arraigado en la historia familiar en el Principado.

«Sus Altezas Serenísimas el príncipe Alberto II y la princesa Charlène han recibido con tristeza la noticia de la muerte de Antoine de Massy, de 29 años, nieto de la princesa Antoinette, hermana mayor del príncipe Rainier III», han anunciado en un texto en el que trasladan su apoyo a los familiares y seres queridos en unos momentos especialmente dolorosos. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y el juez de instrucción deberá determinar cómo se produjo la caída y si hay responsabilidades penales en la muerte del joven.