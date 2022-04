Carlos Sobera perd el control de ‘Secret Story’ i queda en evidència

Secret Story no ha comportat molt bones notícies a Telecinco. El reality no ha fet bona audiència i tampoc no ha generat comentaris gaire positius, precisament. De fet, a cada gala han acabat criticant la direcció del programa per alguna cosa. El presentador de les gales dels diumenges, Carlos Sobera, és qui més ha rebut. Molts consideren que l’encàrrec li ha quedat gran i que les esbroncades a plató l’han superat en molts moments. Doncs bé, no l’ajuda que en la gala de comiat hagi tornat a passar el mateix.

Aquest dimarts, la cadena decidia emetre una gala final de només 45 minuts. Estava gravada amb anterioritat, però servia igualment per acomiadar definitivament l’edició. El debat era un descontrol des del principi, amb tots els concursants trepitjant-se entre ells i sense voler cedir el torn de paraula: “Ara havia de parlar jo”, “M’han preguntat a mi” o “No m’interrompis” han estat algunes de les frases més pronunciades. El presentador era incapaç de posar-hi ordre, del que també es van adonar des de plató… fins al punt que un dels concursants li va recriminar que no fes bé la seva feina: “Carlos, hauries de donar tu el torn de paraula”.

Aquest retret no feia gens de gràcia al presentador basc, que veia com quedava en evidència: “Escolta, tu discuteix amb la teva parella i a mi no em cridis l’atenció. Sóc el moderador del programa”. I com reaccionava l’altre? Dient que no tornaria a parlar més. El caos era absolut i Carlos Sobera acabava perdent els papers: “Escolta, ara no critiquis l’altre perquè ell no ha fet res. Li he demanat jo que no parlés més. Calla ja“, etzibava de males maneres tot demostrant que era plenament conscient que no ho havia fet bé.

Carlos Sobera queda en evidència durant el darrer programa de Secret Story | Telecinco

El seu paper ha estat molt comentat i també molt criticat, així que caldrà esperar a la següent edició per veure si acaben tornant a confiar en ell o si el castiguen sense una altra oportunitat al capdavant del programa.