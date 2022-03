Blanca Romero se sincera sobre els problemes d’ansietat que pateix

Blanca Romero va començar la seva carrera com a model, encara que mediàticament se la recordi pel seu paper a la sèrie d’Antena 3 Física o Química. Les revistes del cor parlaven d’ella per ser l’exdona de Cayetano Rivera, amb qui va ser mare d’una nena anomenada Lucía que ara triomfa com a model i influencer. La jove ha fet un exercici de sinceritat i ha parlat obertament dels seus problemes de salut mental, el que omple d’orgull a la Blanca.

La noia deia que té ansietat des de petita per pertànyer a una família tan coneguda, un estat que fa que la sigui rutina li resulti més difícil i pesada. No s’adonava que estava patint, fins que un dia va decidir demanar ajuda i deixar de banda el nerviosisme que sempre l’acompanyava. Ara és la mare, la Blanca Romero, qui ha volgut seguir el seu exemple i reconèixer públicament que ella també té problemes d’ansietat.

Ho ha fet en un acte ple de premsa, davant la qual ha volgut confessar-se per primer cop sobre aquest tema: “Crec que tots patim ansietat d’una manera o d’una altra. És natural que estiguem tristos i no ho hem de veure com una cosa negativa. Forma part de les nostres emocions i són sanes també. Jo, que he estat mare soltera, sents que vols morir set vegades cada dia quan són petits. No pots”.

Blanca Romero segueix els passos de la filla i se sincera sobre els problemes d’ansietat que pateix | Instagram

Mare i filla coincideixen en donar importància als problemes de salut mental, així com al fet d’escoltar-nos a nosaltres mateixos i adonar-nos de com estem i què sentim: “El cervell és el més important en el nostre cos. Fins i tot hi ha estudis que certifiquen que si el nostre cervell està malament, pateix el nostre cos i també el nostre sistema immunitari”, diuen. Senten que la depressió i el trastorn d’ansietat és una malalta encara massa silenciada i que entre tots hem de donar-li la importància que té i normalitzar que és normal estar malament.