Antonio Resines reconeix que ha estat a punt de morir quatre vegades

Antonio Resines ha reaparegut públicament aquesta setmana, molt recuperat ara que ha rebut l’alta i es troba millor dels problemes de salut que el van tenir ingressat a l’UCI durant més d’un mes. L’actor de Los Serrano va estar molt malament, fins al punt que la família i els amics van arribar a patir per la seva vida. Aquesta no és la primera experiència propera a la mort que ha experimentat, per això, tal com ha revelat en el seu perfil de LinkedIn: “Amb 16 anys gairebé moro, amb 18 gairebé moro, amb 19 gairebé moro i amb 23 gairebé moro una altra vegada”, etziba amb contundència.

En aquelles ocasions, però, la culpable no va ser de cap malaltia… sinó d’accidents de cotxe greus que podrien haver acabat en tragèdia. D’aquesta manera treu a la llum que va patir quatre sinistres que van marcar la seva vida: “En una d’elles, sobretot, vaig tenir una experiència propera a la mort. Era un accident de cotxe a Itàlia i una transfusió de tres litres de sang d’un grup diferent del meu que va fer que gairebé mori. Jo diria que vaig morir durant un moment, perquè em vaig veure a mi mateix a sobre de la llitera, al meu pare i la meva germana al costat mentre ploraven. Em van provocar una anèmia brutal que gairebé em porta a les portes del cel”, un error mèdic que podria haver-lo matat.

L’actor prossegueix en el seu relat: “No sé si algú t’ha explicat alguna experiència propera a la mort o si l’has viscut en primera persona, però se’t treuen les ximpleries de cop. Diuen que aprenem a base d’hòsties i dono fe que és cert. Quan t’enfrontes a la incertesa de viure o morir no et queda una altra que confiar… No existeix res que no tingui solució, excepte ja saps què, així que no t’amarguis i gaudeix del camí perquè per això hem vingut”, finalitza un escrit amb el que pretén fer reflexionar els seus seguidors.