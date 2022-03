Andrés Velencoso té nova parella: fotos amb una top-model molt aclamada

Andrés Velencoso té nova parella. L’exitós model català està acostumat a la persecució constant dels paparazzi, la que ha aconseguit caçar-lo de la mà d’una de les top-models més importants de tot el món, la sud-africana Candice Swanepoel. Junts formen una parella amb molt de poder a sobre de les passarel·les, tenint en compte que compten amb dues carreres molt fructíferes i prometedores en el món de la moda. Totes les marques els volen, dos personatges cotitzats que ara han iniciat una relació.

Andrés Velencoso i Candice Swanepoel, nova parella sorpresa | ¡Hola!

Així ho demostren les fotografies que ha publicat la revista ¡Hola!, en les que se’ls veu passejar pel carrer de París agafats de la mà. Han gaudit junts de la setmana de la moda parisenca, tal com revela la revista: “Se’ls ha vist de la mà mentre es dedicaven mirades tendres. Sense cap mena de dubte, formen una parella dels més top”. Ella té deu anys menys que ell, que els seus 43 anys continua al podi de models més internacionals i prestigiosos. La noia, mentrestant, és coneguda per haver estat un dels àngels de Victoria’s Secret.

Així és Candice Swanepoel, la model que ha començat una relació amb Andrés Velencoso | Instagram

Ambdós han tingut relacions anteriors, especialment l’Andrés amb un currículum amorós molt llarg. L’hem vist sortir amb Kylie Minogue, Úrsula Corberó, Paula Gómez, Gemma Mengual i Lara Álvarez… entre d’altres que no s’han filtrat a la premsa. Candice Swanepoel, per la seva banda, va sortir amb un empresari durant 13 anys amb qui va tenir dos fills. Ara confien en què la relació funcioni, una parella de triomfadors en el món tèxtil que començaran a tenir fotògrafs perseguint-los i periodistes que els demanen informació sobre aquests primers mesos junts. De moment no s’ha filtrat des de quan surten i si ja viuen junts, però el temps dirà si comparteixen més dades o opten per mantenir un perfil hermètic i discret.