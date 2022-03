Ana María Aldón sí que creu a Rocío Carrasco

Ana María Aldón no pot més. Així ho ha assegurat ella mateixa en diverses ocasions al programa ‘Viva la vida’, on treballa com a tertuliana. La vida que porta amb la seva parella, el torero José Antonio Ortega Cano, no l’ha satisfà del tot, i ella tindria ganes de tenir una vida més activa. A més, ha reconegut també que la docusèrie de Rocío Carrasco va deixar molt tocat al seu marit, i que això ha influït en la seva relació.

Però sembla que la cosa va més enllà. Segons publica la revista ‘Lecturas’, Ana María Aldón s’hauria cregut el testimoni de la filla de Rocío Jurado, i les confessions que va fer sobre els maltractament que havia patit per part d’Antonio David Flores.

Ana María Aldón | Telecinco

Segons la revista, el testimoni de Rocío Carrasco sobre els maltractaments que va patir li va arribar a l’ànima a Ana María Aldón. La dona d’Ortega, de petita, va ser testimoni dels abusos que el seu pare va infligir a la seva mare. El suport que li ha brindat a la filla de Rocío Jurado li ha passat factura, perquè Gloria Camila i Rocío Flores no li han perdonat. Ni tenen cap intenció de fer-ho.

“M’he vist a les portes del pou de la depressió”



Ana María Aldón ja va patir el rebuig de la família d’Ortega quan es va quedar embarassada tres mesos després d’iniciar la seva relació. Ara ha reconegut que la seva situació ha arribat al límit: “El final de 2021 ha estat molt dur perquè em veia de nou a les portes del pou de la depressió i no em dona la gana”, va confessar a ‘Viva la vida’.

José Ortega Cano – Telecinco

Segons la mateixa revista, Rocío Flores i Gloria Camila haurien canviat radicalment la seva actitud amb Ana María Aldón, portant la tensió a una situació d’angoixa permanent. Segons sembla, la filla d’Ortega Cano directament la ignora.