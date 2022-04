Ainhoa Arteta recorda la violació que va patir en una entrevista dolorosa

Ainhoa Arteta serà la pròxima convidada de Bertín Osborne a Mi casa es la tuya, el seu programa d’entrevistes a Telecinco. La soprano ha estat notícia el darrer any per uns problemes de salut greus que la van tenir entre la vida i la mort. Després de sis dies en coma induït, els metges van veure’s forçats a amputar-li un dit de la mà i un del peu. A més a més, podria haver-se quedat sense poder tornar a cantar per culpa d’una infecció en les cordes vocals que, afortunadament, li van poder curar. I, enmig de tot això, se separava de l’home que havia estat la seva parella durant més de cinc anys.

La cadena ha emès un vídeo promocional de l’entrevista, la que esperen que generi molta curiositat tenint en compte el drama que ha viscut darrerament: “Em donaven tres hores de vida… Ara tot això que veus a les meves mans són empelts”. La seva ha estat una carrera meteòrica, però reconeix que no ha estat fàcil compaginar-la amb l’amor i la seva maternitat: “És molt difícil conviure amb algú que està fent una carrera com la meva i que, a més a més, és dona. Haver de treure la meva filla de sobre de la meva faldilla mentre plorava amargament per sortir a l’escenari a cantar… Aquell va ser un moment que se m’ha gravat per sempre”.

Per si això no fos poc, en el vídeo promocional també se la pot sentir donant detalls de la violació que va patir quan estudiava a Nova York: “Vaig patir un contratemps duríssim… Allà em van violar, mentre jo estava tirada a terra sense poder reaccionar“. Aquesta és la segona vegada que en parla públicament. A la primera, en el 2019, va assegurar que havia estat una agressió molt violenta: “No només em va violar, sinó que gairebé em va matar”.

Ainhoa Arteta se sincera en el programa de Bertín Osborne | Telecinco

Ainhoa Arteta es considera una dona molt forta que ha fet front a totes les dificultats que la vida li ha posat al davant. De fet, arriba a deixar caure que les amigues l’anomenen Lady corcho perquè “res” no la pot enfonsar. L’entrevista pot generar molta curiositat, en el que la cadena confia per poder millorar unes xifres d’audiència que no fan més que baixar.