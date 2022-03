Aída Nizar, víctima de l’espionatge de Telecinco: “No tenen escrúpols”

Sálvame es troba immers en un gran escàndol des que acusessin els seus directius d’haver organitzat una trama d’espionatge a famosos. Es tracta d’una macrooperació policial en la que ara es veuen implicats personatges molt coneguts, els qui han començat a presentar-se com a acusacions particulars. Aquest és el cas d’Aída Nizar, que ha concedit una entrevista contundent a El Español que aprofita per carregar contra Telecinco: “El que han fet és brutal. Els directius ens han volgut destrossar la vida a moltes persones que ho hem donat tot per la televisió. Els directius del programa sabien el que s’estava fent i ho permetien. Tenien cinc carpetes amb informació meva! És inhumà el que està fent la cadena a qui li vaig donar tot. Nosaltres tenim dret a un mínim d’intimitat encara que siguem personatges públics. Jo no tinc por a les represàlies i per això aniré fins al final”.

El problema era que la cúpula i alguns col·laboradors haurien fet pactes il·legals amb policies per poder tenir accés a informació compromesa dels famosos i investigar si havien comès algun delicte, una informació que hauria de ser confidencial: “Parlem de persones que no han tingut escrúpols. M’han intentat arruïnar la vida i no ho aconseguiran. A mi no em cremaran més”.

Aída Nizar confirma que demandarà els directius de Sálvame | Instagram

Ella només és una de les més de cent persones famoses que haurien demanat investigar. Molt enfadada, també ha escrit un post a Instagram en el que demana a la cadena que parin de deixar anar infàmies: “No podran amb mi. Mai més no tornaran a mentir sobre mi. Jo també aconsegueixo grans índex d’audiència gràcies a veritats, la capacitat de lluita, la immensitat com a treballadora i estudiant”. Una tertuliana que era tota una estrella gràcies al seu pas per Gran Hermano, fins que van acabar cansats d’ella i va decidir traslladar-se a Itàlia i provar sort a la versió italiana de Mediaset.