YCE Extended continuarà formant part de la programació de Caldea durant els principals ponts i períodes festius dels pròxims mesos.
La versió ampliada de l’espectacle immersiu de la Gran Laguna es podrà gaudir durant el pont del Pilar, Tots Sants i la Puríssima, així com al llarg de les festes de Nadal i Reis, consolidant-se com una de les propostes destacades de l’oferta d’oci del centre per a aquest final d’any.
La primera cita serà aquest mateix cap de setmana amb motiu del pont del Pilar, amb dues funcions els dies 10 i 11 d’octubre, a les 11.30 h i a les 21.40 h, i una última representació el 12 d’octubre, a les 11.30 h. YCE Extended tornarà posteriorment durant la festivitat de Tots Sants, amb funcions del 30 d’octubre a l’1 de novembre, i durant el pont de la Puríssima, del 5 al 8 de desembre. La programació continuarà durant les festes de Nadal i Reis, amb dues representacions diàries del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener.
Inspirat en la transformació del gel en moviment, YCE és una proposta artística creada exclusivament per a la Gran Laguna de Caldea. L’espectacle combina banda sonora original, il·luminació, jocs d’aigua i acrobàcies per convertir aquest espai en un escenari immersiu on el visitant no és únicament espectador, sinó que viu la proposta des de dins de la mateixa experiència termal.
La versió Extended, estrenada aquest estiu, amplia la proposta original amb tres acròbates i disciplines com el pole, l’anella aèria i els straps, que aporten més dinamisme, verticalitat i espectacularitat a la posada en escena. Les acrobàcies es combinen amb els efectes de llum, la música i el moviment de l’aigua, reforçant el caràcter visual i sensorial de l’espectacle.
Aquesta integració entre arts escèniques i espai termal és una de les característiques diferencials de YCE Extended. La Gran Laguna es transforma durant cada funció en un escenari viu, aprofitant la seva arquitectura i els jocs d’aigua per crear una atmosfera especialment immersiva, tant en les sessions del matí com en les de nit.
Durant el pont del Pilar, YCE Extended s’oferirà els dies 10 i 11 d’octubre a les 11.30 h i a les 21.40 h, i el 12 d’octubre a les 11.30 h. Per Tots Sants, hi haurà una funció el 30 d’octubre a les 21.40 h, dues el 31 d’octubre a les 11.30 h i 21.40 h i una última l’1 de novembre a les 11.30 h.
Durant el pont de la Puríssima, l’espectacle es podrà veure el 5 de desembre a les 21.40 h, els dies 6 i 7 de desembre a les 11.30 h i 21.40 h, i el 8 de desembre a les 11.30 h. La programació es completarà amb dues funcions diàries del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, a les 11.30 h i a les 21.40 h. YCE Extended es pot gaudir amb les modalitats Classic i Premium i forma part de l’experiència dels visitants de la Gran Laguna.