Vestige Namíbia obrirà les portes de Vestige Xaudum el 15 de març de 2027

Vestige Collection ha obert les reserves per a Vestige Xaudum a Namíbia, que rebrà als seus primers hostes a partir del 15 de març de 2027. La seva inauguració marcarà un nou capítol per a Vestige Collection en convertir-se en la primera propietat de la signatura fora d’Espanya, i el primer dels quatre lodges que conformaran el nou circuit de Vestige Namíbia que recorrerà alguns dels paisatges més extraordinaris del país.
Situat sobre una duna de sorra del Kalahari amb vista a un antic llit fòssil, Vestige Xaudum serà l’únic lodge situat dins del Parc Nacional de Khaudum, una de les àrees naturals menys visitades de Namíbia. Menys de 3.000 persones accedeixen al parc cada any, la qual cosa permet gaudir d’una excepcional sensació d’espai i aïllament, i descobrir un paisatge en el qual és la pròpia naturalesa la que marca el ritme.
Amb una extensió de més de 3.800 km², Khaudum forma part de la gran Àrea de Conservació Transfronterera Kavango-*Zambezi (KAZA), la zona de conservació terrestre més gran del món. Els animals es desplacen lliurement entre Khaudum i la veïna Botswana, convertint el parc en una peça fonamental d’aquest gran ecosistema. Khaudum és conegut pels seus ramats migratoris d’elefants i per albergar una important població de gossos salvatges africans, una espècie en perill d’extinció. Lleons, lleopards, guepards i antílops ruans habiten també aquest territori, juntament amb més de 300 espècies d’ocells.
Vestige Estudi, l’estudi propi d’arquitectura i disseny de la col·lecció, ha desenvolupat l’arquitectura i l’interiorisme de Vestige Xaudum, redissenyant i ampliant considerablement les suites per a crear únicament sis, a més de concebre un edifici principal completament nou.
Les seves formes arquitectòniques, rotundes i escultòriques, dialoguen amb el paisatge i emmarquen les vistes sobre l’antic llit del riu, mentre que l’ús de materials naturals i una paleta inspirada en els colors del Kalahari permeten integrar el disseny contemporani en l’entorn.
La utilització de materials locals i la col·laboració amb artesans de la zona han estat elements fonamentals en el desenvolupament del lodge. La coberta de palla procedeix de pobles situats als voltants de Khaudum, mentre que artesans especialitzats de les comunitats veïnes han aportat tècniques i coneixements tradicionals a la seva construcció.
Les sis suites de Vestige Xaudum configuren un allotjament íntim en el qual l’espai i la privacitat són protagonistes. Les cinc suites d’una habitació disposen cadascuna de 200m² d’espais interiors i exteriors, mentre que la suite de dues habitacions compta amb 390m², a més de quatre terrasses privades i piscina pròpia. Les dutxes interiors i exteriors reforcen encara més la connexió de les estades amb la naturalesa que les envolta.
En el cor de Vestige Xaudum, els espais comuns destinats a la gastronomia i al descans es completen amb un spa, una zona de fitnes a l’aire lliure i una piscina de 78m² amb vista obertes al paisatge.
La proposta gastronòmica de Vestige Xaudum serà relaxada i estarà profundament vinculada a Namíbia, amb gran part de les carns i productes frescos procedents del propi país. El foc serà un dels grans protagonistes de l’experiència culinària, amb elaboracions preparades en spit-*braai, el famós rostit a l’estil sud-africà, i un sopar de sis plats que combinarà elaboracions servides individualment amb un generós plat principal pensat per a compartir. Els hostes podran triar, a més, entre gaudir d’una experiència gastronòmica privada o compartir taula amb altres viatgers, tant a l’interior com a l’aire lliure, a les terrasses de Vestige Xaudum.
Naturalesa
En Vestige Xaudum, l’experiència de safari estarà determinada pel que la naturalesa ofereixi cada dia, en lloc d’un itinerari tancat. Els guies privats i els vehicles 4×4 especialment adaptats permetran als hostes gaudir de la llibertat de seguir els moviments recents dels animals i els seus propis interessos: canviar de rumb en sentir que hi ha lleons a prop, detenir-se el temps necessari davant un ramat d’elefants o dedicar una hora a contemplar l’extraordinària avifauna de Khaudum.
A més dels safaris en 4×4, els hostes podran gaudir de desdejunis en plena naturalesa, caminades guiades fora del parc nacional —baix petició— i experiències d’observació d’estrelles, que permetran acostar-se a la fauna i al paisatge, així com a les històries tradicionals i els coneixements ancestrals del nord de Namíbia.
Però disposar de temps per a fer res serà igualment important. Amb molt pocs vehicles, pràcticament sense contaminació lumínica, i envoltat per enormes extensions de naturalesa salvatge, Vestige Xaudum ofereix una cosa cada vegada més difícil de trobar: espai, silenci i l’oportunitat de viure la naturalesa sense distraccions.
Sébastien Styger, Chief Sales and Màrqueting Officer de Vestige Collection, va explicar que “Khaudum National Park ofereix una cosa cada vegada més difícil de trobar: un espai extraordinari i una naturalesa veritablement salvatge. En Vestige Xaudum volem oferir als nostres hostes la llibertat de descobrir-la sense fórmules preestablertes: seguir la fauna al ritme que marca la naturalesa, aprendre dels qui coneixen profundament aquest territori i disposar del temps necessari per a explorar allò que desperti la seva curiositat”.
La major part de l’equip de Vestige Xaudum ha estat seleccionat entre les comunitats veïnes de Muduva Nyangana i George Mukoya Conservancies. Abans de l’obertura, les noves incorporacions realitzaran tres mesos de formació residencial especialitzada en hospitalitat, seguits de formació específica addicional i acompanyament professional en Vestige Xaudum. El programa està dissenyat per a desenvolupar coneixements, confiança i experiència que puguin contribuir a crear carreres professionals a llarg termini dins del sector.
Vestige Namíbia treballarà al costat del Ministeri de Medi Ambient, Silvicultura i Turisme de Namíbia, la direcció del parc i les comunitats de conservació veïnes per a donar suport a les prioritats de conservació identificades localment. El seguiment de la fauna serà una de les principals línies d’actuació des de l’inici, contribuint a protegir a llarg termini tant els paisatges com la biodiversitat de Khaudum.
Vestige Xaudum ha estat dissenyat per a minimitzar el seu impacte en aquest entorn tan remot. Per a això, comptarà amb un sistema propi d’energia solar amb emmagatzematge en bateries i una gestió acuradament controlada de l’aigua procedent de pous, entre altres mesures.
Vestige Xaudum serà el primer dels quatre lodges que conformaran un nou circuit de Vestige pel nord de Namíbia. Posteriorment s’incorporaran Vestige Sorris Sorris, Vestige Omatendeka i Vestige Sheya Shuushona, que aniran obrint les seves portes progressivament a mesura que la col·lecció vagi prenent forma.
Cadascun oferirà una forma diferent de descobrir Namíbia, amb una arquitectura original i singular concebuda específicament per a dialogar amb l’entorn en el qual es troba. Junts, els quatre lodges permetran recórrer paisatges i ecosistemes molt diferents, units per la manera d’entendre l’hospitalitat de Vestige: un servei altament personalitzat i experiències dissenyades per a aprofundir en el coneixement de cada lloc, les seves comunitats i la seva fauna.
Les estades tenen un preu a partir de 1.600 euros per persona, i nit, en règim de tot inclòs, i inclouen tots els menjars, experiències de safari, tractaments de spa i una àmplia selecció de vins, begudes espirituoses i begudes sense alcohol, incloses marques premium.