Veolia ha anunciat una fita important en el seu desenvolupament a Llatinoamèrica amb el llançament d’una aliança a llarg termini per modernitzar la infraestructura d’aigua i sanejament, millorar la resiliència dels serveis essencials i reforçar la seguretat ambiental de Cúcuta, una de les ciutats més grans de Colòmbia, amb 866.000 habitants.
La companyia ha explicat que, després de més de 20 anys gestionant serveis de residus a Cúcuta, el municipi li ha atorgat la confiança per assumir aquesta nova responsabilitat en matèria d’aigua a partir del 2 de juliol del 2026. El contracte representa uns ingressos anuals mitjans d’aproximadament 100 milions d’euros durant 20 anys i reforça, segons Veolia, la posició de Colòmbia com un mercat estratègic per al grup a la regió.
Situada al nord-est de Colòmbia, a prop de la frontera amb Veneçuela, Cúcuta afronta reptes creixents en matèria hídrica derivats de la ràpida urbanització, el canvi climàtic i l’escassetat recurrent d’aigua, fet que ha convertit la resiliència de la infraestructura hidràulica en una prioritat estratègica.
La nova aliança inclou un ambiciós programa d’inversions destinat a reforçar el sistema d’aigua de la ciutat, amb actuacions com la garantia del subministrament, l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge, la modernització de les plantes de tractament, la renovació de les xarxes de distribució, la reducció de fuites i la millora dels sistemes de sanejament.
Un dels principals objectius del projecte és reduir les pèrdues d’aigua del 42% actual a menys del 30%, apropant el rendiment del servei al de les principals empreses d’aigua d’Amèrica Llatina. Aquesta transformació es durà a terme mitjançant tecnologies hídriques avançades i un pla integral de reducció de pèrdues que inclou sistemes de detecció de fuites, sectorització hidràulica, control dinàmic de la pressió, renovació de xarxes, reparació d’avaries, actualització cadastral, substitució de comptadors i control del frau.
Segons la companyia, aquestes mesures permetran millorar l’eficiència dels recursos, reduir la pressió sobre els ecosistemes naturals i reforçar la seguretat ambiental de la regió mitjançant serveis més sostenibles.
Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia, ha assegurat que “aquest contracte històric reflecteix la confiança dipositada en la capacitat de Veolia per respondre a les necessitats crítiques de ciutats i indústries mitjançant solucions ambientals innovadores i resilients”. La directiva ha destacat que Colòmbia és un mercat estratègic per al grup a Llatinoamèrica i que l’acord reforça el compromís de la companyia amb la seguretat ambiental, l’accés als serveis essencials i l’adaptació dels territoris al canvi climàtic i al creixement urbà.
Veolia opera a Colòmbia des de fa 30 anys i compta amb més de 7.800 treballadors al país. Actualment presta serveis d’aigua a 2,7 milions de persones a través de 17 centres d’operacions i gestiona residus per a més de 5,3 milions de persones en 36 centres. El grup també opera vuit Centres Intel·ligents de Gestió Ecològica (CIGE), desenvolupa solucions d’economia circular per a la recuperació de residus i impulsa projectes d’eficiència energètica i d’autogeneració en ciutats com Cartagena i Barranquilla.