Un total d’11 facultatives de l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz han estat destacades en l’edició de 2026 del rànquing «Les 50 millors doctores d’Espanya», elaborat per Vanitatis i El Confidencial, una classificació que reconeix el talent assistencial i científic femení com a pilar indispensable de l’avenç de la medicina contemporània.
La llista, que inclou 34 especialitats, té en compte les aportacions de les professionals que en formen part i la seva trajectòria consolidada en cadascuna de les seves àrees. Les professionals distingides desenvolupen la seva tasca assistencial, docent i investigadora en diferents àrees d’especialització de l’hospital «i representen l’excel·lència clínica, la innovació i el compromís amb l’atenció al pacient que caracteritzen la Fundación Jiménez Díaz», segons va informar la institució.
Les especialistes són la doctora Montiel Jiménez Fuertes, cap associada de la Unitat de Cirurgia d’Urgències i Sarcomes i consultora de la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de la fundació; la doctora Maite Ortega Juaristi, cap associada del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de la Fundación Jiménez Díaz; i la doctora Corazón Hernández Rodríguez, cap de la Unitat de Reproducció Assistida de la Fundación Jiménez Díaz —i dels hospitals universitaris Rey Juan Carlos, General de Villalba i Infanta Elena—, a més d’actual secretària de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, vocal de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida i coordinadora del Comitè d’Experts per a l’aplicació de tècniques de reproducció assistida al Servei Madrileny de Salut.
També hi figuren la doctora Carmen Ayuso García, cap del Departament de Genètica de la Fundación Jiménez Díaz —i dels hospitals universitaris Rey Juan Carlos, General de Villalba i Infanta Elena— i directora del seu Institut de Recerca Sanitària (IIS-FJD), a més de membre i coordinadora de la xarxa Rare Genomics i del Comitè d’Ètica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC); i la doctora Beatriz Álvarez Álvarez, especialista en Medicina Interna i Urgències de la Fundación Jiménez Díaz, membre del seu Departament de Malalties Infeccioses i de l’equip de Checkpoint Madrid, centrat en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del VIH, les hepatitis i altres infeccions de transmissió sexual.
Així mateix, hi ha la doctora Sarah Béatrice Heili Frades, cap associada del Servei de Pneumologia i responsable de la Unitat de Cures Intermèdies Respiratòries (UCIR) de la fundació; la doctora Nadia Hindi Muñiz, especialista en Oncologia Mèdica de la Fundación Jiménez Díaz i membre de la Unitat de Sarcomes del Comprehensive Cancer Center de l’hospital madrileny —que també engloba els hospitals universitaris Rey Juan Carlos, General de Villalba i Infanta Elena—; i la doctora Ángela Lamarca Lete, cap associada del Servei d’Oncologia Mèdica de la Fundación Jiménez Díaz, membre del Consell i presidenta del Comitè de Comunicació de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), i líder del Grup de Treball de Tumors Neuroendocrins de l’Organització Europea per a la Recerca i el Tractament del Càncer (EORTC).
Completen la llista la doctora Stephanie Bolle, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Centre de Protonteràpia de la institució; la doctora Almudena Fernández-Bravo Rueda, cap associada del Servei de Rehabilitació i Medicina Física de la Fundación Jiménez Díaz i coordinadora de la seva Unitat del Dolor, Teràpies Regeneratives i Medicina Esportiva, a més de vicepresidenta i secretària de la Societat Espanyola de Rehabilitació Intervencionista (SETRI) i membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (Sermef); i la doctora Carmen González Enguita, cap del Departament d’Urologia de la Fundación Jiménez Díaz —i dels hospitals universitaris General de Villalba i Infanta Elena—, a més de presidenta de l’Associació Espanyola d’Urologia, i primera dona a ocupar aquest càrrec.
HOSPITAL
L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz disposa de 665 llits, més de 4.500 professionals i 26 quiròfans —que inclouen dos quiròfans híbrids, tres robots Da Vinci, un robot ROSA i una ressonància magnètica integrada d’alt camp—, un accelerador lineal EVO i tecnologia HIFU. Hi ha dut a terme més de 45.000 intervencions quirúrgiques, ha realitzat més d’1,6 milions de consultes externes, ha atès més de 200.000 urgències i ha ingressat més de 33.000 pacients. També té prop de 700 assajos clínics i 500 projectes de recerca en curs, i incorpora cada any una mitjana de més d’un centenar de nous residents. Fa més d’una dècada que és l’hospital d’alta complexitat més ben valorat de la Comunitat de Madrid pels pacients (Índex Global de Satisfacció) i pels professionals (Índex d’Excel·lència Hospitalària).
A més, la institució va destacar que, juntament amb aquest reconeixement, també sobresurten fites com haver estat el primer hospital del món a obtenir l’EFQM Global, el primer hospital espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a rebre el reconeixement d’Excel·lència en Gestió EFQM 5 Stars, i el primer hospital espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a obtenir, per a tot el centre, el segell d’or de la Joint Commission International, l’acreditació de seguretat i qualitat clínica més exigent del món en l’àmbit sanitari.
Segons les darreres dades del Sermas, corresponents al setembre de 2026, pel que fa a les consultes externes, l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz té una demora mitjana de 28,81 dies, molt per sota de la mitjana de 59,91 dies de la Comunitat de Madrid. Quant a l’activitat quirúrgica, la Fundación Jiménez Díaz és un dels centres amb els temps d’espera més baixos (19,24 dies).
Segons l’avaluació de la satisfacció dels usuaris dels serveis d’assistència sanitària pública de la Comunitat de Madrid corresponent a l’any 2025, els usuaris del Servei Madrileny de Salut valoren la Fundación Jiménez Díaz com el millor hospital, no només del grup de centres d’alta complexitat, sinó de tots els hospitals públics de la Comunitat de Madrid, excloent-ne els hospitals monogràfics, de suport i de mitjana estada.