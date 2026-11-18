L’editorial Estudio Uno ha publicat a Espanya ‘Cómo seducir a una millonaria y no fallar en el intento’, de la divulgadora en neurociència Valentina Klein. Malgrat el títol, el llibre planteja una reflexió sobre la identitat masculina i sobre la relació dels homes amb dones independents econòmicament i emocionalment.
Segons l’editorial, l’obra figura entre les més sol·licitades en castellà a Amazon després de l’edició original en anglès, ‘Men Didn’t Know They Were Waiting For’, publicada als Estats Units pel segell E-one. El llibre parteix d’una pregunta: què passa quan un home es relaciona amb una dona que no el necessita per sostenir la seva vida, la seva identitat o la seva estabilitat. En 25 capítols aborda la relació amb els diners, les gelosies financeres, la inseguretat davant l’èxit aliè, el control disfressat de cura, la independència emocional, la convivència i la ruptura.
Klein resideix entre Roma i Nova York. D’acord amb la informació facilitada per Estudio Uno, col·labora amb fundacions i instituts de recerca en neurociència i ha participat en projectes sobre comportament, presa de decisions, aferrament i dinàmiques de poder en les relacions. L’autora explica que el llibre neix d’anys d’anotacions preses en converses privades, processos terapèutics i ruptures. «No sobre teories, sinó sobre escenes. Moments reals», assenyala.
L’editorial sosté que l’obra prescindeix de les fórmules i tècniques de conquesta dels manuals de seducció i barreja l’humor amb conceptes de la psicologia clínica i la neurociència afectiva. «Les dones amb la vida resolta no han estat l’objectiu del llibre. Han estat el mirall», escriu Klein.
L’autora assegura que li interessa més el debat que les xifres de vendes. «Si aquest llibre està funcionant és perquè molts homes estan cansats d’actuar. I quan algú es cansa d’actuar, comença a voler entendre», afirma.