València, Vila-real i Sevilla “condemnen els greus menyspreus” de Rubiales

Després de la revelació per part de ‘El Confidencial’ de les suposades converses de Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), entitat a la qual està subordinat el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), en les quals confessaria en diversos missatges de Whatsapp que desitjava que el Sevilla FC perdés un partit de LaLiga contra el Reial Madrid, ja que, juntament amb el Vila-real CF i el València CF són els equips que “pitjor li cauen”, els tres equips afectats han publicat un comunicat conjunt de condemna a aquestes manifestacions.

Els tres equips consideren inacceptables uns comentaris en els quals es “parla amb tal greuge, animadversió i arrogància” per part de qui “ha de vetllar per igual pels interessos de tots els clubs del futbol espanyol”.

“València CF, Vila-real CF i Sevilla FC condemnen el menyspreu i la falta de respecte de Luis Rubiales” cap a les tres institucions i “cap al sentiment de les seves aficions” i mostren en el seu comunicat “la seva màxima preocupació per les possibles conseqüències que pugui suposar la seva actitud per als seus clubs”, en considerar que “el seu comportament no contribueix a la transparència de la competició”.

València CF, Vila-real CF i Sevilla FC han instat a Luis Rubiales a “rectificar i demanar disculpes públicament a les tres entitats i als seus aficionats”.