Unilever va informar que continua avançant en la implementació de la seva Climate Transition Action Pla, el full de ruta amb la qual la companyia articula els seus objectius i principals línies d’actuació per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle al llarg de tota la seva cadena de valor. Va assenyalar que ha disminuït un 77% les seves emissions operatives.
La companyia va detallar que aquest pla integra objectius concrets i accions orientades tant a les operacions pròpies com a àmbits clau del negoci, des del proveïment de matèries primeres i la col·laboració amb proveïdors fins al disseny i desenvolupament de productes.
Aquesta estratègia es recolza en tres grans palanques: la transformació de les seves operacions, la innovació en productes i processos i el treball conjunt amb la seva cadena de subministrament per a impulsar una descarbonització progressiva i sostenible.
A tancament de 2025, la companyia havia reduït un 77% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle dels seus centres propis i llogats, incloent-hi fàbriques, oficines i centres d’R+D, respecte a 2015. Unilever manté com a objectiu aconseguir una reducció del 100% d’aquestes emissions per a 2030.
“L’acció climàtica no és únicament una responsabilitat ambiental, sinó una oportunitat per a transformar la forma en què operem, innovem i col·laborem amb els nostres socis. Els avanços reeixits fins a la data demostren que és possible reduir emissions mentre enfortim la competitivitat i preparem el negoci per al futur”, va manifestar Marta González-Mesones, directora general de Unilever a Espanya.
TRANSFORMAR OPERACIONS
La primera palanca se centra en les operacions de la companyia, on la millora de l’eficiència energètica i la transició cap a fonts d’energia renovable han estat dues dels principals motors de reducció d’emissions en els últims anys.
A aquestes iniciatives se suma la incorporació progressiva de noves tecnologies en els processos industrials. La companyia utilitza eines d’anàlisis de dades i intel·ligència artificial per a analitzar el funcionament de les seves línies de producció, identificar oportunitats de millora i optimitzar aspectes com el consum energètic o la capacitat productiva.
La digitalització permet així disposar d’una visió més precisa dels processos i prendre decisions recolzades en dades per a millorar el seu funcionament.
L’empresa va indicar que la segona palanca passa per incorporar criteris climàtics des de les fases de desenvolupament i reformulació dels productes. Unilever treballa en àmbits com la formulació, els materials i els formats d’envàs per a reduir progressivament les emissions associades a la seva porfolio, buscant al mateix temps mantenir el rendiment i atractiu dels seus productes per als consumidors.
Incorporar la sostenibilitat des del disseny permet actuar sobre una part rellevant de la petjada de carboni dels productes i accelerar el desenvolupament de solucions adaptades als reptes específics de cada categoria.
PROVEÏDORS
La tercera palanca amplia l’acció més enllà de les pròpies operacions de Unilever. Una part rellevant de les emissions associades a la seva activitat es troba en la seva cadena de valor, especialment en àmbits relacionats amb les matèries primeres i el subministrament.
Per aquest motiu, la companyia treballa de manera estreta amb els seus proveïdors per a identificar oportunitats de reducció d’emissions, compartir bones pràctiques i desenvolupar conjuntament noves solucions que contribueixen a accelerar la transició cap a models més sostenibles.
Aquesta col·laboració permet estendre els objectius climàtics a diferents etapes de la cadena de subministrament i avançar de manera conjunta en la transformació dels processos i materials utilitzats.