Lidl llança un oli d’oliva amb tecnologia blockchain: pots rastrejar fins a l’olivera d’origen

Lidl llança “Primera Collita”, un oli verge extra amb tecnologia blockchain que permet al consumidor rastrejar, només escanejant un codi QR, l’origen exacte del producte, des de la ubicació de l’olivera fins a la nota de tast final. Es tracta d’una edició limitada emmarcada en el seu compromís amb l’olivera tradicional i la sostenibilitat.
Una aposta per la transparència al camp d’oliveres
L’oli d’oliva és un dels productes més emblemàtics de la dieta mediterrània. Tanmateix, aquesta indústria ha estat tradicionalment marcada per certa opacitat pel que fa a la traçabilitat i l’origen real dels olis que arriben a les prestatgeries. Lidl ha decidit trencar aquesta dinàmica llançant un producte que democratitza l’accés a la informació d’una manera precisa, clara i verificable.
Aquest oli “Primera Collita” forma part del projecte “Olivera Tradicional”, una iniciativa en la qual la cadena de supermercats s’alia amb agricultors locals per promoure una producció sostenible, transparent i justa. El producte no només representa un avanç tecnològic en l’àmbit alimentari, sinó també una eina d’empoderament per al consumidor, que ara pot verificar amb els seus propis ulls la procedència de l’oli que consumeix.
Com funciona la traçabilitat blockchain
El funcionament és senzill i intuïtiu. Cadascuna de les més de 30.000 ampolles inclou un codi QR imprès a l’etiqueta. Escanejant-lo amb el mòbil, el consumidor accedeix a un portal personalitzat en el qual pot consultar, entre altres dades:
- L’olivera exacta de la qual s’ha extret l’oliva.
- La ubicació del camp d’oliveres, amb coordenades geogràfiques.
- El tipus de cultiu i varietat d’oliva.
- La data i el mètode de recol·lecció.
- Notes de tast realitzades per experts.
- El recorregut logístic fins a la seva arribada a la botiga.
Tot això avalat per una cadena de blocs, un sistema digital infalsificable que garanteix que la informació no pot ser modificada un cop registrada. D’aquesta manera, es genera una confiança total en cada fase del procés.
Una ampolla, una història
No es tracta només de tecnologia, sinó de retornar el valor emocional al consum. Cada ampolla explica una història diferent, perquè cada lot prové de camps d’oliveres concrets, recol·lectats per agricultors reals en terres específiques d’Espanya.
Així, quan una persona adquireix una ampolla de “Primera Collita”, no només compra oli, sinó també un tros d’història i territori, una experiència que la connecta directament amb el camp, amb els ritmes de la natura i amb la tradició oliera que defineix bona part de la identitat catalana i espanyola.
Impuls a l’olivera tradicional i sostenible
Aquest projecte no ha estat concebut únicament com un reclam tecnològic. Va més enllà: busca preservar les oliveres tradicionals davant l’avanç dels cultius superintensius. Lidl treballa amb més de 250.000 agricultors i promou pràctiques sostenibles, com la recol·lecció primerenca, l’ús de mètodes naturals de fertilització i la protecció de la biodiversitat.
A més, aposta per un model econòmic que redistribueix el valor generat, assegurant una retribució justa als productors. Això, en un context de volatilitat de preus al sector, representa una via concreta per enfortir el teixit agrícola rural i fer de l’olivera tradicional una opció viable i rendible.
Un pas que pot marcar tendència
La integració de blockchain en productes de gran consum no és nova, però sí poc freqüent a Espanya, i encara més en un producte tan emblemàtic com l’oli d’oliva verge extra. Amb aquest llançament, Lidl marca un precedent que podria estendre’s a altres sectors alimentaris.
La pregunta no és si aquesta tecnologia tindrà cabuda a la indústria, sinó quan i com es massificarà. La transparència ja no és un luxe, sinó una exigència. I el que avui sembla innovació, demà serà un estàndard. Lidl ho sap i ha decidit fer el primer pas.
El valor de saber què menges
En un món cada cop més saturat d’informació, saber amb certesa què posem al nostre plat és més necessari que mai. Lidl ha aconseguit unir dos mons a priori llunyans —la tecnologia blockchain i la tradició oliera— per oferir un producte que és tant innovació com memòria.
“Primera Collita” no només ofereix un oli d’alta qualitat, sinó que convida a una reflexió: quant sabem realment sobre el que mengem? I què estaríem disposats a canviar si sabéssim més?
T’atreveixes a escanejar la teva pròxima ampolla i descobrir-ne l’origen?
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