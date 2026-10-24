Lidl lanza un aceite de oliva con tecnología blockchain: puedes rastrear hasta el olivo de origen

Lidl lanza “Primera Cosecha”, un aceite virgen extra con tecnología blockchain que permite al consumidor rastrear, solo escaneando un código QR, el origen exacto del producto, desde la ubicación del olivo hasta la nota de cata final. Se trata de una edición limitada enmarcada en su compromiso con el olivo tradicional y la sostenibilidad.

Una apuesta por la transparencia en el campo de olivos

El aceite de oliva es uno de los productos más emblemáticos de la dieta mediterránea. Sin embargo, esta industria ha estado tradicionalmente marcada por cierta opacidad en cuanto a la trazabilidad y el origen real de los aceites que llegan a los estantes. Lidl ha decidido romper esta dinámica lanzando un producto que democratiza el acceso a la información de una manera precisa, clara y verificable.

Este aceite “Primera Cosecha” forma parte del proyecto «Olivo Tradicional», una iniciativa en la que la cadena de supermercados se alía con agricultores locales para promover una producción sostenible, transparente y justa. El producto no solo representa un avance tecnológico en el ámbito alimentario, sino también una herramienta de empoderamiento para el consumidor, que ahora puede verificar con sus propios ojos la procedencia del aceite que consume.

Cómo funciona la trazabilidad blockchain

El funcionamiento es sencillo e intuitivo. Cada una de las más de 30.000 botellas incluye un código QR impreso en la etiqueta. Escaneándolo con el móvil, el consumidor accede a un portal personalizado en el que puede consultar, entre otros datos:

El olivo exacto del que se ha extraído la oliva.

del que se ha extraído la oliva. La ubicación del campo de olivos , con coordenadas geográficas.

, con coordenadas geográficas. El tipo de cultivo y variedad de oliva.

La fecha y el método de recolección.

Notas de cata realizadas por expertos.

El recorrido logístico hasta su llegada a la tienda.

Todo esto avalado por una cadena de bloques, un sistema digital infalsificable que garantiza que la información no puede ser modificada una vez registrada. De esta manera, se genera una confianza total en cada fase del proceso.

Una botella, una historia

No se trata solo de tecnología, sino de devolver el valor emocional al consumo. Cada botella cuenta una historia diferente, porque cada lote proviene de campos de olivos concretos, recolectados por agricultores reales en tierras específicas de España.

Así, cuando una persona adquiere una botella de “Primera Cosecha”, no solo compra aceite, sino también un trozo de historia y territorio, una experiencia que la conecta directamente con el campo, con los ritmos de la naturaleza y con la tradición olivarera que define buena parte de la identidad catalana y española.

Impulso al olivo tradicional y sostenible

Este proyecto no ha sido concebido únicamente como un reclamo tecnológico. Va más allá: busca preservar los olivos tradicionales ante el avance de los cultivos superintensivos. Lidl trabaja con más de 250.000 agricultores y promueve prácticas sostenibles, como la recolección temprana, el uso de métodos naturales de fertilización y la protección de la biodiversidad.

Además, apuesta por un modelo económico que redistribuye el valor generado, asegurando una retribución justa a los productores. Esto, en un contexto de volatilidad de precios en el sector, representa una vía concreta para fortalecer el tejido agrícola rural y hacer del olivo tradicional una opción viable y rentable.

Un paso que puede marcar tendencia

La integración de blockchain en productos de gran consumo no es nueva, pero sí poco frecuente en España, y aún más en un producto tan emblemático como el aceite de oliva virgen extra. Con este lanzamiento, Lidl marca un precedente que podría extenderse a otros sectores alimentarios.

La pregunta no es si esta tecnología tendrá cabida en la industria, sino cuándo y cómo se masificará. La transparencia ya no es un lujo, sino una exigencia. Y lo que hoy parece innovación, mañana será un estándar. Lidl lo sabe y ha decidido dar el primer paso.

El valor de saber qué comes

En un mundo cada vez más saturado de información, saber con certeza qué ponemos en nuestro plato es más necesario que nunca. Lidl ha conseguido unir dos mundos a priori distantes —la tecnología blockchain y la tradición olivarera— para ofrecer un producto que es tanto innovación como memoria.

“Primera Cosecha” no solo ofrece un aceite de alta calidad, sino que invita a una reflexión: ¿cuánto sabemos realmente sobre lo que comemos? ¿Y qué estaríamos dispuestos a cambiar si supiéramos más?

¿Te atreves a escanear tu próxima botella y descubrir su origen?

Comparte este artículo si tú también crees que la alimentación del futuro comienza con la transparencia.