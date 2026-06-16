El periodista Alberto Gimeno (Barcelona, 1964) publica aquest dilluns ‘Mónica García, de la marea al chapapote’, una obra que examina la trajectòria de la ministra de Sanitat i la seva gestió al capdavant de la cartera durant els darrers dos anys i mig.
Al llarg de 94 pàgines, l’autor repassa els orígens personals de García, la seva carrera professional com a anestesista i el seu recorregut polític —de les marees blanques a Podem i, posteriorment, a Más Madrid— fins a la seva arribada al Ministeri de Sanitat.
L’autor sosté que la gestió de la ministra ha generat friccions amb metges, pacients, estudiants de Medicina, comunitats autònomes i empreses col·laboradores de l’Administració. Segons Gimeno, les actituds polítiques analitzades a l’obra “semblen estar dissenyades per fomentar el conflicte”, amb especial incidència en el model de col·laboració publicoprivada, que considera “tensionat”.
“Al llibre, el lector hi trobarà actituds, normes de conducta i decisions que no ajuden a que la sanitat espanyola elimini els seus problemes”, explica Gimeno. L’autor també aborda les possibles aspiracions de lideratge de García dins de l’espai de Sumar, sobre les quals expressa dubtes. Més enllà de la figura concreta de la ministra, presenta l’obra com el retrat d’una època en què, segons ell, l’enfrontament s’imposa a la recerca d’acords per avançar cap al bé comú.
El volum s’inscriu en una col·lecció d’assajos editats per Crónica Global Media sobre responsables sanitaris, que ja ha analitzat anteriorment la gestió de l’exconseller català de Salut Toni Comín —‘Comín, l’enterrador solitari del model sanitari català’, d’Ignasi Jorro— i de l’exministra de Sanitat Carmen Montón —‘Carmen Montón, sense concessions’, de Vicente Climent—, tots dos disponibles a internet. ‘Mónica García, de la marea al chapapote’ es ven en llibreries des del dilluns 15 de juny en format paper per 15 euros i també està disponible a Amazon.