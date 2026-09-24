El Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries començarà la seva activitat acadèmica el pròxim dilluns 5 d’octubre amb l’arribada de la seva primera promoció, formada per aproximadament 240 estudiants dels graus de Medicina i Infermeria.
El Grup UAX ha informat que inicia així una nova etapa a Astúries amb un projecte universitari especialitzat en ciències de la salut i dissenyat per connectar des del començament la formació acadèmica amb la pràctica professional, la innovació i els nous reptes del sistema sanitari.
El nou centre trasllada a Astúries el model educatiu que UAX ha desenvolupat durant més de 30 anys, basat en l’excel·lència acadèmica, la formació eminentment pràctica i la incorporació de la tecnologia aplicada a l’àmbit professional.
En Salut, aquest enfocament inclou l’ús de la simulació clínica avançada, la formació en Salut Digital, juntament amb una perspectiva One Health, que aborda de manera interrelacionada la salut humana, animal i ambiental.
En el cas de Medicina, el Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries incorpora formació en Salut Digital en àmbits com la telemedicina, les aplicacions i dispositius per al seguiment de pacients, l’anàlisi de dades o la medicina predictiva i preventiva.
A més, la titulació contempla 1.680 hores de pràctiques externes, amb rotacions per més de 38 especialitats, i un programa específic de preparació per al MIR integrat en el grau. En Infermeria, la formació combina simulació i pràctiques preclíniques amb més de 2.300 hores de pràctiques clíniques en centres sociosanitaris, hospitals i atenció primària.
INTERDISCIPLINÀRIA
L’activitat acadèmica estarà dirigida per Jaime Algorta, doctor en Medicina i farmacòleg amb més de dues dècades d’experiència docent i una trajectòria desenvolupada entre la pràctica clínica, la recerca i la gestió.
«Volem que els qui comencin Medicina i Infermeria al Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries es formin des del primer dia pensant en la sanitat que trobaran en el seu exercici professional. Una sanitat cada vegada més tecnològica i interdisciplinària, que necessita professionals amb una sòlida preparació clínica, capacitat per treballar en equip i una visió integral de la salut. Aquest primer curs és el punt de partida d’un projecte amb vocació de créixer juntament amb l’ecosistema sanitari asturià i contribuir a generar i retenir talent a la regió», ha assenyalat Algorta.
Juntament amb ell, el centre comptarà amb un equip docent format per professionals amb experiència acadèmica i assistencial, seguint el model d’UAX de traslladar a l’aula els coneixements connectats amb la realitat professional.
La connexió amb l’entorn professional serà un altre dels eixos d’aquest nou Centre Universitari del Grup UAX, com demostren els convenis de pràctiques, docència i recerca signats ja amb centres sanitaris públics i privats, empreses biotecnològiques i centres de recerca, segons destaca UAX.
UAX compta amb acords amb centres hospitalaris com l’Hospital Vital Álvarez Buylla, la Clínica Asturias, l’Hospital Begoña i l’Hospital Ribera Covadonga, entre d’altres. També ha signat aliances amb centres sociosanitaris com el Grupo Lares o DomusVi, a més d’empreses biotecnològiques i sanitàries.
A aquesta xarxa s’hi suma el conveni signat amb els col·legis professionals del Principat d’Astúries per impulsar conjuntament activitats de formació, recerca, innovació i desenvolupament professional, així com reforçar la connexió entre l’àmbit universitari i la pràctica assistencial.
SALUT I TECNOLOGIA
UAX Astúries tindrà la seva seu a l’emblemàtic edifici Calatrava d’Oviedo, on el projecte contempla un campus de 20.000 m² dedicat a la branca sanitària. Les instal·lacions inclouran un Hospital Virtual de Simulació, laboratoris especialitzats i aules d’última generació, entre d’altres.
Aquests espais estan concebuts per reforçar un model en què l’aprenentatge pràctic comença des dels primers cursos i en què els estudiants treballen amb simulació clínica i eines tecnològiques vinculades al seu futur professional. La implantació del centre forma part, a més, d’un projecte a llarg termini a Astúries, amb una inversió global estimada en 40 milions d’euros i la previsió de generar al voltant de 250 llocs de treball directes.
Medicina i Infermeria seran el punt de partida de l’activitat acadèmica del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, que es completarà amb programes de postgrau, com el Màster Universitari en Direcció i Gestió Sanitària. El projecte contempla també incorporar progressivament noves titulacions de grau en l’àrea de la salut, com Odontologia i Farmàcia.