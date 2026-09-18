Quirónsalud torna a situar-se entre els grans referents internacionals de la sanitat després de la inclusió de tres dels seus hospitals en el rànquing ‘World’s Best Specialized Hospitals 2027’, elaborat per la revista ‘Newsweek’ en col·laboració amb Statista. Aquesta classificació reconeix els hospitals de referència mundial en 13 especialitats mèdiques i identifica els centres que destaquen per la seva excel·lència clínica en àrees concretes.
Entre els hospitals del Grup reconeguts hi figuren l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, inclòs en les especialitats d’Oncologia, Pneumologia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, reconegut en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; i l’Hospital Universitari Dexeus, també distingit en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
La classificació s’elabora a partir d’una metodologia basada en tres pilars. El primer és la reputació professional, construïda mitjançant una enquesta internacional a metges, professionals sanitaris i directius hospitalaris de tot el món. El segon té en compte les acreditacions i certificacions hospitalàries i específiques de cada especialitat. I el tercer avalua la implantació dels PROMs (Patient Reported Outcome Measures), indicadors que permeten mesurar els resultats en salut i la qualitat de vida percebuda pels mateixos pacients.
Aquest reconeixement reforça el compromís de Quirónsalud amb l’excel·lència assistencial, la innovació i la millora contínua dels resultats en salut, i situa una vegada més els seus hospitals entre els centres més destacats a escala internacional.
ALTRES RECONEIXEMENTS
Fundada el 1933, ‘Newsweek’ elabora anualment diversos informes per identificar les institucions sanitàries més destacades a escala global. Entre aquests, Quirónsalud continua present en el rànquing ‘World’s Best Hospitals’, publicat al març, en què catorze hospitals del Grup van ser reconeguts.
A més, tres hospitals de Quirónsalud van ser reconeguts entre els 250 hospitals més sostenibles del món en la primera edició del rànquing ‘World’s Greenest Hospitals 2026’, publicat aquest mes de setembre.
Així mateix, el rànquing ‘World’s Best Smart Hospitals 2026’ va distingir per tercer any consecutiu l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz entre els 300 hospitals més «intel·ligents» del món, en reconeixement a la seva aposta per la innovació tecnològica i la implantació de solucions digitals avançades.