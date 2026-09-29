L’Ajuntament de Tres Cantos (Madrid) ha presentat aquest dimarts el segell municipal Green Data City (GDC), un marc d’acreditació que exigirà als centres de dades instal·lats al municipi el compliment d’estàndards nacionals i internacionals d’eficiència energètica, sostenibilitat, ciberseguretat i resiliència operativa.
La presentació del segell s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament i del seu alcalde, Jesús Moreno, per consolidar els centres de dades com un sector estratègic per al municipi i essencial per a la transformació digital.
Aquestes instal·lacions emmagatzemen i processen la informació necessària per al funcionament de serveis com les telecomunicacions, la sanitat, la banca, la mobilitat o les aplicacions d’intel·ligència artificial. A més, el consistori considera que el creixement del sector representa una oportunitat per atraure inversió tecnològica, crear ocupació qualificada, reforçar la sobirania digital i desenvolupar activitats d’alt valor afegit.
Per això, Tres Cantos ha incorporat els centres de dades com el seu «cinquè sector estratègic», juntament amb els sectors espacial i de defensa, audiovisual, biotecnològic i d’innovació científica.
L’estratègia Green Data City estableix un full de ruta fins al 2030 basat en l’eficiència energètica, l’economia circular i l’ús d’energia neta. També contempla la recuperació de la calor generada per les instal·lacions i una gestió eficient de l’aigua.
Els centres de dades acollits al segell hauran de comptar amb certificacions com LEED Gold, CEEDA, ISO 50001 i ISO 27001, així com amb estàndards relacionats amb l’eficiència, la seguretat i la continuïtat operativa, entre els quals ASHRAE, SOC 2 i TIER III.
Moreno ha afirmat que el distintiu permetrà garantir que el creixement de la indústria digital sigui compatible amb la sostenibilitat i generi beneficis per al municipi en forma d’ocupació, activitat econòmica, oportunitats per als joves i aprofitament energètic.
CRÍTIQUES
Durant la presentació, l’alcalde ha alertat que el nou marc regulador estatal amenaça el 90% dels projectes de centres de dades previstos a Espanya i podria provocar que part dels més de 69.000 milions d’euros d’inversió projectats es traslladés a altres països de la Unió Europea.
Moreno ha qüestionat que algunes de les condicions plantejades es puguin aplicar amb caràcter retroactiu a projectes ja iniciats. Entre aquestes, ha citat l’obligació que el 80% de l’energia consumida procedeixi de noves plantes renovables operatives en un termini de 18 mesos, així com els terminis establerts per complir determinats requisits i els possibles recàrrecs en els peatges elèctrics.
A Tres Cantos, l’Ajuntament calcula que la regulació podria afectar prop de 600 milions d’euros d’inversió tecnològica a curt termini, corresponents, entre d’altres, a projectes de MERLIN Properties i Quetta Data Centers.
«Els centres de dades són a la sala de màquines de les nostres vides: els nostres mòbils, la salut, la banca o els cotxes depenen d’ells», ha afirmat Moreno, que ha reclamat seguretat jurídica i un marc regulador que permeti aprofitar les oportunitats econòmiques, industrials i tecnològiques associades al sector.
L’Ajuntament ha traslladat les seves objeccions al Partit Popular, la Comunitat de Madrid i els operadors afectats. També prepara una reunió amb empreses tecnològiques, inversors i agents econòmics per coordinar actuacions en defensa de les inversions, l’ocupació qualificada i el desenvolupament industrial del municipi.