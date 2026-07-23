Telefónica està aconseguint superar aquest juliol el comportament borsari mitjà del sector europeu de les telecomunicacions en acumular una revalorització del 3% en el que va de mes, davant la caiguda mitjana del 0,6% registrada per les principals operadores europees, segons dades de mercat.
Aquest millor comportament permet a la companyia reduir part de la diferència acumulada durant l’exercici respecte als seus comparables europeus, en un context en què el sector continua mostrant una evolució desigual.
En el conjunt del 2026, Telefónica acumula una pujada del 3,7% a la borsa, fins als 3,622 euros per acció, que s’eleva fins al 8% si s’hi inclou la rendibilitat per dividend. La mitjana del sector europeu registra un avanç del 10,7% sense dividends i del 13,5% amb dividends.
Entre les grans telecos europees, Vodafone lidera la revalorització anual, amb un avanç del 18% a la borsa i del 21% incloent-hi els dividends. Durant el juliol, la companyia suma un altre 17,2%, impulsada per la compra del 16,2% del capital per part de l’inversor i empresari francès Xavier Niel. Aquesta operació ha estat interpretada pel mercat com un senyal del valor que tenen les operadores de telecomunicacions i les infraestructures que gestionen.
Orange acumula una pujada del 15,7% el 2026, que arriba al 17,8% amb dividends, tot i que aquest juliol retrocedeix un 0,5%.
Per la seva banda, BT avança un 6,4% en el conjunt de l’exercici —descomptarà el dividend a principis d’agost— i un 3% durant el juliol.
En el cas de Deutsche Telekom, l’operadora alemanya registra una caiguda de l’1,5% a la borsa el 2026, tot i que manté una rendibilitat positiva de l’1,4% en incorporar-hi el dividend. Aquest juliol, però, protagonitza un dels majors avenços del sector amb una pujada del 14%.
Fonts del mercat destaquen que el comportament de Telefónica durant el juliol representa una millora relativa respecte al conjunt del sector europeu, en situar-se entre les poques grans operadores que han aconseguit obtenir una rendibilitat positiva en un mes marcat per la presa de beneficis en bona part de les telecos cotitzades.