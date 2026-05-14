Telefónica reduce pérdidas en el primer trimestre y eleva los ingresos a 8.127 millones de euros

Telefónica va registrar en el primer trimestre d’enguany unes pèrdues de 411 milions d’euros, un 68,4% menys que els 1.311 milions de resultat negatiu del mateix període de 2025, segons els resultats publicats aquest dijous per la companyia.
Els comptes del grup van tornar a veure’s afectades en l’arrencada de 2026 per les desinversions a Llatinoamèrica. En aquest cas, per la venda de filials de Xile, Colòmbia i Mèxic. Sense comptabilitzar l’impacte d’aquestes transaccions, Telefónica aconsegueix un benefici de 386 milions, però les tres desinversions li han derivat unes pèrdues de 798 milions d’euros, i com a conseqüència, el resultat net de la cotitzada entre gener i març és de 411 milions en negatiu.
Telefónica va obtenir uns ingressos de 8.127 milions, un 0,8% més interanual a preus constants. La facturació del negoci residencial (el 59% del total) va pujar un 1,5%, fins als 4.808 milions, i la d’empreses (24% del total), un 5,7% (1.932 milions). Les vendes majoristes es van contreure un 7,4%, fins als 1.387 milions. El Ebitda ajustat (benefici brut d’explotació) va aconseguir els 2.836 milions, un 1,8% més, i el flux de caixa després d’arrendaments va millorar un 2,4%, arribant als 1.375 milions.
“Sòlides xifres”
El deute net del grup va minorar en 1.500 milions en el trimestre i va tancar març en 25.342 milions d’euros, un 6,3% interanual menys. A Espanya, Telefónica va accelerar en ingressos i Ebitda ajustat amb un 2% més sobre gener-març de 2025 i amb unes dades de fugida de clients a la competència (churn) en mínims històrics.
La multinacional que presideix Marc Murtra va dir en un comunicat que ”les sòlides xifres del primer trimestre de l’any situen a la companyia en la senda de complir els objectius financers establerts per al conjunt de l’any”, entre ells un creixement d’ingressos i Ebitda ajustat del 1,5%-2,5% interanual i un flux de caixa lliure d’aproximadament 3.000 milions d’euros.
Els comptes de gener-març també porten a Telefónica a confirmar el dividend de 0,15 euros per acció en efectiu per a 2026, pagable al juny de 2027. Quant al segon tram del dividend de 2025, de 0,15 euros en efectiu per acció i que ja va ser aprovat pels accionistes en la Junta celebrada a la fi de març, s’abonarà el pròxim 18 de juny.
El conseller delegat de Telefónica, Emilio Gayo, va assenyalar que “les xifres del primer trimestre reflecteixen una execució consistent i contínua gràcies als sòlids fonaments dels negocis, l’adequat nivell d’inversió i la xarxa diferencial i d’alta qualitat, juntament amb una excel·lent experiència de client. Això, combinat amb la nostra disciplina financera, ha reduït de manera significativa el deute en el trimestre”.