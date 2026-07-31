Tres companyies de l’IBEX-35 han fet aquesta setmana allò que les cotitzades acostumen a reservar per a la recta final de l’exercici: apujar el llistó. Telefónica, Endesa i Merlin han elevat les seves previsions per al conjunt del 2026 en presentar els seus comptes del primer semestre, en la setmana de major concentració de resultats de l’any.
Telefónica ha revisat a l’alça el seu objectiu de creixement del flux de caixa operatiu ajustat després d’arrendaments, l’OpCFaL, que passa d’estar per sobre del 2% a situar-se per damunt del 3% interanual en termes constants. La companyia quantifica aquest moviment com una millora del 50% i el situa nou mesos després d’haver presentat el seu pla estratègic Transform & Grow. La decisió arriba després d’un semestre en què l’EBITDA ajustat va créixer un 3,8%, fins als 5.768 milions d’euros, i en què el mateix OpCFaL ja va avançar un 2,7%. Els analistes van rebre la revisió de manera favorable i van destacar que les xifres van superar o igualar les expectatives del mercat en els principals indicadors operatius. Banc Sabadell va situar els resultats per sobre del previst tant en ingressos com en EBITDA ajustat.
Endesa, per la seva banda, ha elevat la seva previsió de benefici ordinari per al 2026 per sobre dels 2.400 milions d’euros, superant la forquilla d’entre 2.300 i 2.400 milions que manejava fins ara, després de tancar el semestre amb un benefici net de 1.470 milions, un 41% més, i un EBITDA de 3.240 milions, un 20% superior. L’impuls prové del negoci regulat, que ja aporta prop de la meitat del resultat brut, i especialment de la distribució elèctrica, l’EBITDA de la qual va créixer un 24%. La companyia interpreta la revisió a l’alça com un senyal de la fortalesa del seu model de negoci i de la seva execució operativa.
La tercera és Merlin. La socimi va tancar el semestre amb un EBITDA de 229 milions d’euros, un 11,7% més; un benefici operatiu de 180 milions, un 8% superior, i un benefici net comptable de 579 milions. A més, ha elevat la seva previsió de benefici operatiu per al conjunt de l’any fins als 340 milions d’euros.
El contrast amb la resta de la setmana és el que dona dimensió al moviment. Grifols va confirmar el seu guidance per al 2026 i Fluidra va mantenir les seves previsions, acompanyant-les d’un programa de recompra d’accions de 40 milions d’euros. El cas més destacat va ser el de CaixaBank: l’entitat va presentar un benefici rècord de 3.203 milions, un 8,5% més, superant en 68 milions el consens dels analistes, però les seves accions van caure més d’un 6%. Segons una firma d’inversió, l’absència d’una revisió a l’alça de les previsions podia decebre el mercat precisament perquè el semestre apuntava a una evolució millor de l’esperada.
La temporada de resultats encara no està tancada. Aquest divendres presenten comptes Amadeus, Unicaja i IAG, les últimes grans cotitzades del calendari, mentre que Inditex no compareixerà davant del mercat fins al 9 de setembre.