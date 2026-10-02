Tecnio consolida la seva oferta de formació tècnica i inaugura el major centre d’Europa en Alcorcón

Tecnio Formació, del grup educatiu thePower Education, ha reunit en el seu centre de Alcorcón (Madrid), el major centre de formació tècnica avançada d’Europa, a empreses i institucions amb motiu de la seva inauguració oficial.
Amb l’obertura oficial del centre de Alcorcón, Tecnio Formació amplia la seva capacitat en la Comunitat de Madrid, on ja comptava amb un altre centre. El nou complex té 3.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes i pot formar a més de 5.000 alumnes a l’any. Els espais del major centre de formació tècnica avançada d’Europa s’han concebut per a reproduir entorns de treball i permetre que els alumnes practiquin amb equips propis de cada especialitat.
L’oferta del centre abasta mecànica de l’automòbil, lampisteria, climatització, electricitat, energia solar fotovoltaica, soldadura i manteniment industrial. Més de 20 docents amb la més alta qualificació de diferents especialitats integren l’equip formatiu per a combatre la bretxa de talent industrial i donar resposta a les necessitats d’incorporació de professionals com a electricistes, soldadors i especialistes en climatització figuren entre els perfils que les empreses assenyalen com a difícils d’incorporar.
La posada en marxa del centre de Alcorcón forma part del pla d’expansió de thePower Education i reafirma la seva posició com el grup educatiu amb l’oferta més àmplia, innovadora i de major qualitat per a donar resposta a les necessitats formatives. El grup compta amb més de deu escoles especialitzades i un equip de més de 400 professionals. A tot el món, ha format a més de 120.000 estudiants i és present en més de 60 països.
En l’acte, Rafael Gozalo, co ceo i co founder de thePower Education, va afirmar que “hi ha un interès renovat per aprendre un ofici, i les empreses necessiten professionals d’electricitat, soldadura o climatització. Com el grup educatiu amb l’oferta més àmplia, innovadora i de major qualitat, el nostre treball consisteix a connectar aquestes dues realitats: escoltar als qui contracten i oferir una formació pràctica amb els equips i les competències que trobaran els alumnes en el seu futur posat. Volem que més persones vegin en aquests oficis una trajectòria professional amb futur”.
Per part seva, Belén García Díaz, directora general del Servei Públic d’Ocupació de la Comunitat de Madrid, va assenyalar que “la formació és clau per a millorar l’ocupabilitat i obrir noves oportunitats professionals. Apostar per l’aprenentatge al llarg de la vida permet actualitzar competències, avançar cap a l’especialització i respondre a les necessitats d’un mercat laboral en constant evolució. Centres com Tecnio Alcorcón contribueixen a connectar la formació amb les necessitats de les empreses i a facilitar tant l’accés a l’ocupació com la millora de la trajectòria professional”.
La jornada ha posat en comú dues tendències que afecten el mercat laboral: la necessitat d’incorporar professionals dels oficis tècnics i el creixent interès per aprendre’ls. Segons dades internes de Tecnio, la demanda de formació en perfils tècnics ha augmentat un 20% en 2026 respecte a 2025. Per a la companyia, el desafiament és convertir aquest interès en preparació pràctica que respongui als llocs que les empreses necessiten cobrir.