Starlite Marbella ha subratllat aquest dijous que la primera edició europea dels premis reforça la seva evolució com a plataforma de connexió per a artistes, indústria, mitjans i audiències entre Espanya i els mercats internacionals.
Així, Starlite Marbella farà un nou pas en la seva evolució com a plataforma internacional de música, cultura i entreteniment amb l’arribada, per primera vegada a Europa, de Premios Juventud, que celebrarà la seva gala el pròxim 3 de setembre.
Amb 23 anys d’història, Premios Juventud és un dels grans esdeveniments de la música i l’entreteniment als Estats Units i a Llatinoamèrica, i una plataforma que ha acompanyat el creixement d’artistes que posteriorment han assolit una dimensió mundial, com Bad Bunny, Karol G, Maluma o J Balvin.
Les seves dades d’audiència permeten dimensionar l’abast d’un format encara poc conegut per part del públic espanyol. El 2025, Premios Juventud va registrar entre l’audiència hispana dels Estats Units resultats superiors als MTV Video Music Awards i un percentatge de seguiment en directe entre els adults hispans d’entre 18 i 49 anys superior al registrat pels Grammy.
Després de més de dues dècades de trajectòria a Amèrica, l’elecció de Starlite Marbella per celebrar la seva primera edició europea suposa un nou pas en l’expansió internacional dels premis i reforça la capacitat de Starlite per atraure a Espanya grans produccions internacionals.
«La cita va més enllà de la incorporació d’una nova gala a la seva programació. Premios Juventud s’integra en l’evolució de Starlite cap a un model de plataforma capaç de connectar artistes, indústria, mitjans, continguts i audiències entre Espanya, els Estats Units, Llatinoamèrica i altres mercats internacionals», han subratllat els responsables d’aquest espai.
L’organització preveu que el 3 de setembre es concentrin a Marbella més de 250 artistes convidats, més de 200 nominats, presentadors, performers, creadors de contingut i convidats especials, en una producció que combinarà espectacle en directe, televisió, streaming i plataformes digitals.
L’edició de 2026 està concebuda, a més, per projectar continguts generats des de Starlite Marbella cap a audiències internacionals a través de l’ecosistema de TelevisaUnivision a Amèrica, la televisió a Espanya i les principals plataformes digitals.
Les estimacions de l’organització, elaborades a partir de dades auditades corresponents a l’edició de 2025, situen en 62 milions de persones l’abast televisiu potencial associat a la difusió als Estats Units i en 13,6 milions els espectadors potencials a Espanya. En l’àmbit digital, la projecció arriba fins als 450 milions de persones.
Aquesta capacitat de difusió forma part del posicionament que Starlite busca desenvolupar com a plataforma internacional. Per als artistes espanyols, el model obre noves vies de visibilitat i connexió amb els Estats Units, Llatinoamèrica i altres territoris. Per als artistes internacionals, Starlite ofereix alhora una plataforma per ampliar la seva presència a Espanya i Europa.
El plantejament és, per tant, multidireccional i no es limita a un gènere, procedència o mercat determinat. La companyia busca reforçar el seu paper com a aliada dels artistes, oferint-los no només un escenari, sinó també capacitat d’amplificació, generació de continguts i accés a nous públics.
El model s’estén igualment als territoris on desenvolupa la seva activitat. La celebració de grans esdeveniments internacionals permet atraure artistes, mitjans, professionals, indústria i produccions, a més de generar visibilitat exterior i activitat econòmica vinculada al territori.
L’arribada de Premios Juventud s’emmarca així en una evolució que transcendeix el concepte tradicional de festival. Starlite Marbella busca consolidar una plataforma internacional capaç d’atraure i connectar alguns dels principals esdeveniments i referents de la música i l’entreteniment mundial.
Premios Juventud serà un dels moments destacats d’aquesta estratègia, però no en defineix els límits. La plataforma pretén continuar incorporant artistes, continguts i esdeveniments internacionals amb independència del seu origen o mercat.
«El salt de Premios Juventud a Europa suposa, en aquest context, una nova mostra d’aquesta capacitat de connexió i situa Marbella com a punt de trobada per a una producció destinada a audiències de diferents mercats internacionals», han conclòs.