SEUR reforça la plantilla amb 2.800 incorporacions per afrontar el Black Friday, Nadal i les rebaixes. La companyia preveu moure des del 24 de novembre fins a mitjan gener més de 33 milions d’enviaments, amb jornades en què se superarà el milió de paquets diaris.
Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla i Màlaga seran les províncies que concentraran la major part de l’activitat. Per donar resposta a aquest augment de la demanda i mantenir l’excel·lència en el servei, la companyia reforçarà la plantilla amb 2.800 noves incorporacions, principalment repartidors, personal de nau i atenció al client.
El pla de reforç inclou també l’ampliació de la capacitat operativa mitjançant noves naus i centres logístics, juntament amb la incorporació de 2.000 vehicles addicionals, el 33% sostenibles. Aquestes mesures permetran garantir els temps de lliurament i mantenir la fiabilitat del servei en una campanya de gran exigència.
Aquest any es preveu una campanya especialment productiva, ja que, segons l’última edició de l’E-shopper Barometer de Geopost, grup al qual pertany SEUR, el 73% dels espanyols fan compres en línia, un percentatge que creix per primera vegada des del 2021. Per això cal esperar que, durant els pròxims mesos, es produeixi un augment significatiu en aquest canal de vendes.
“A SEUR treballem cada dia per donar el millor servei als nostres clients, això significa que durant la campanya de Nadal hem de reforçar els nostres equips per cobrir aquest augment de volum en una època tan important per als consumidors. És responsabilitat nostra com a referents a Espanya del sector de transport oferir als nostres clients la millor experiència possible”, ha afirmat Benjamí Calzón, director d’Operacions de SEUR.
SEUR fred
SEUR va indicar que ha consolidat la “posició de líder en els serveis de transport a temperatura controlada com una de les xarxes logístiques més avançades del país”, amb una infraestructura composta per 600 vehicles especialitzats i 82 naus refrigerades dedicades al transport de productes sensibles com carns, peixos, marisc, plats preparats, lactis o becs.
La companyia ha destinat més d’un milió d’euros a la implementació de tecnologia IoT que permet monitorar la temperatura en temps real al llarg de tota la cadena logística, assegurant la màxima qualitat i traçabilitat del producte. Aquest compromís amb la innovació ha fet de SEUR la primera empresa espanyola certificada amb la norma ISO 23412 dʻAENOR per al transport de paquets a temperatura controlada.
Xarxa Pickup
Durant aquesta campanya, la xarxa Pickup de SEUR, amb més de 10.000 punts actius a Espanya (8.000 botigues de conveniència i 2.000 taquilles intel·ligents o lockers), es convertirà en una peça clau per a la companyia per agilitzar tant els lliuraments com les devolucions. Una opció que va assenyalar que guanya adeptes exponencialment a Espanya, com confirma l’E-shopper barometer, que mostra una clara reculada a la llar com a lloc favorit per a l’entrega (-10 punts vs 2023) davant l’auge d’opcions fora de la llar (+5 punts).
A més, la companyia ha implementat novetats en aquest servei com la incorporació del sistema QR, que elimina la necessitat d’imprimir etiquetes fent el procés més ràpid i sostenible, així com la incorporació de l’opció de pagament contra reemborsament en punts d’aquesta xarxa Pickup, ampliant les possibilitats d’enviament i recollida per als usuaris.