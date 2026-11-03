Secuoya Content Group manté un creixement de doble dígit, amb una facturació de 156 milions d’euros entre el juliol de 2025 i el juny de 2026, un 16,6 % més que en el mateix període de l’exercici anterior i un 9,7 % per sobre de la registrada al tancament del desembre de 2025. L’Ebitda ha superat els 60 milions d’euros, amb un creixement del 10,6 %. La facturació fora d’Espanya més que duplica la del juny de 2025 i ja supera el 30 % del total del grup.
Segons ha informat la companyia, el creixement del grup es basa en una sòlida posició financera, amb un nivell d’endeutament reduït i una ràtio de deute sobre Ebitda d’1,16 vegades. A més, disposa de més de 82 milions d’euros en línies de finançament no disposades, que amplien la seva capacitat per dur a terme projectes i desenvolupar les seves àrees d’activitat. Aquest finançament és independent dels recursos del vehicle Aurora Media Inversiones.
Secuoya Content Group ha assenyalat que reafirma el seu compromís amb la retribució a l’accionista amb l’aprovació del repartiment de 2,9 milions d’euros en dividends el 2026, distribuïts en dos pagaments: 700.000 euros, abonats el 9 d’abril, i 2,2 milions d’euros, que està previst que s’abonin el 23 de desembre.
Raúl Berdonés, fundador i president executiu de la companyia, ha manifestat que «aquests resultats avalen la nostra aposta pels continguts propis i per un model de negoci amb vocació internacional. La nostra posició financera ens permet afrontar una nova etapa d’expansió, amb capacitat per invertir i continuar creant ocupació. A més, a través d’Aurora Media Inversiones, ampliem la nostra capacitat per identificar oportunitats d’inversió i contribuir al creixement de la indústria espanyola dels continguts».
A més, Secuoya Studios impulsa la seva activitat a Espanya i reforça la seva presència a l’Amèrica Llatina mitjançant l’enfortiment i la independència de Secuoya Studios Latam, amb una producció total de 667 hores de contingut durant el primer semestre de 2026. De cara al segon semestre, preveu iniciar el rodatge de 14 nous projectes i estrenar 10 noves produccions.
En el marc de la seva política d’aposta pels estudis i la generació d’un catàleg propi, el grup ha invertit 191 milions d’euros durant els darrers tres anys. Aquesta inversió reforça la seva estratègia de creació i retenció de propietat intel·lectual, que permet explotar els continguts en diferents territoris i finestres de distribució, i generar valor a llarg termini.
Les àrees de BPO i Serveis contribueixen al creixement del grup amb un increment conjunt de la xifra de negoci de 14 milions d’euros, gràcies a nous acords comercials i a la renovació de contractes històrics. Per la seva banda, l’àrea de Serveis ha atès més de 40 produccions. XPost Studios, integrada en aquesta àrea, ha realitzat prop de 400 hores de producte finalitzat i ha augmentat un 15 % les hores treballades.
Secuoya Nexus, companyia especialitzada en continguts immersius de realitat virtual (RV) i realitat augmentada (RA), així com en experiències de marca, desenvolupa més de 50 projectes anuals per a empreses com Repsol, BBVA, CaixaBank i el Reial Madrid. La seva activitat incorpora el creixement de les experiències museístiques (Museu Alborán i Museu Goya) i la integració de la IA en la producció immersiva.
Secuoya Content Group disposa de més de 82 milions d’euros en línies de finançament no disposades, al marge dels recursos d’Aurora Media Inversiones. Aquestes línies proporcionen flexibilitat per planificar inversions i atendre les necessitats financeres dels seus projectes en les diferents fases de desenvolupament, producció i comercialització.
Els ingressos del grup fora d’Espanya han arribat als 20 milions d’euros durant el primer semestre de 2026, més de 10 milions per sobre de la xifra registrada un any abans. El negoci internacional ja supera el 30 % del total del grup, amb perspectives d’augmentar-ne el pes fins al 50 % a mitjà termini.
L’evolució del negoci té un reflex directe en l’ocupació. La plantilla mitjana el juny de 2026 va ascendir a 1.771 treballadors, fet que suposa la creació de prop de 150 llocs de treball addicionals respecte al desembre de 2025. A aquesta xifra s’hi sumen 11.000 contractacions temporals vinculades a l’activitat del grup.
El grup afronta el futur amb la previsió d’impulsar la seva expansió mitjançant operacions de creixement inorgànic que puguin rebre l’impuls d’Aurora Media Inversiones. Amb una capacitat d’inversió de fins a 200 milions d’euros, el fons combina capital públic i privat amb coneixement industrial per enfortir la indústria audiovisual espanyola i europea i impulsar empreses amb potencial de creixement, capacitat de generar propietat intel·lectual i projecció internacional.