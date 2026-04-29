Restalia impulsa el consum de cervesa un 15% al març i consolida el seu creixement

Restalia consolida la seva evolució positiva en l’inici de 2026 recolzada en l’augment del consum de cervesa, que ha registrat un creixement del 15% al març per local, reforçant el seu pes dins del negoci. Així mateix, el consum de refrescos ha mostrat un comportament especialment destacat, aconseguint un creixement rècord del 32,5%.
Aquest comportament ha contribuït a un tancament del primer trimestre amb un creixement de les vendes del 3% en l’acumulat a Espanya, impulsat pel dinamisme del mes de març, en el qual les vendes han augmentat un 6,5%, consolidant la tendència positiva en l’arrencada de l’exercici.
La companyia va indicar que l’avanç del consum de cervesa respon tant a l’increment del trànsit en els establiments com a la fortalesa de les propostes de valor de les seves marques, especialment en moments vinculats a l’oci i al consum compartit. En paral·lel, l’àrea logística ha acompanyat aquesta evolució, amb un creixement del 12,6% al març i de l’1% en l’acumulat del primer trimestre, reforçant l’eficiència operativa de la companyia.
“El creixement del consum de cervesa posa de manifest la fortalesa de les nostres marques i la seva capacitat per a continuar sent rellevants en moments clau de consum. Aquesta evolució està contribuint de manera significativa al bon acompliment del negoci en l’inici de l’any”, ha assenyalat José María Capitán, fundador de Restalia.
En paral·lel a aquesta evolució positiva del negoci, Restalia ha reforçat la seva expansió durant el primer trimestre de 2026 amb l’obertura de noves unitats d’algunes de les seves marques més icòniques, 100 Montaditos i Cerveseria La Meridional.
Aquestes obertures formen part del pla de creixement traçat per la companyia per a 2026, amb l’objectiu de continuar enfortint la seva presència tant a nivell nacional com internacional. En concret, les noves unitats de negoci s’han situat principalment en el mercat ibèric, en ciutats com Màlaga, Sevilla i Madrid, així com en Beja (Portugal).
Entre elles destaquen les obertures de 100 Montaditos en el CC La Canyada (Màlaga), en el CC Príncep Pius (Madrid), així com la reobertura de Cerveseria La Meridional en l’Edifici Cristina (Sevilla). A Portugal, les noves unitats de negoci se situen en el Camp de Tennis Ibo dona Silvia (Beja), que donen com a resultat una obertura de 100 Montaditos i una altra de Cerveseria La Meridional.
Amb aquest impuls, Restalia avança en el seu full de ruta per a 2026, en la qual preveu aconseguir les 100 noves unitats de negoci, reforçant la seva presència en mercats clau com Espanya i Portugal i avançant en la seva expansió internacional, especialment als Estats Units.
Va explicar que aquest creixement estarà impulsat pel seu model de franquícia, la capacitat d’adaptació de les seves ensenyes i una estratègia centrada en la innovació i l’optimització de formats, en el marc del seu pla estratègic 2025-2030. A més, aquest pla d’expansió contribuirà a la generació d’ocupació i a l’impuls de l’ecosistema de franquícia en els mercats en els quals opera la companyia.