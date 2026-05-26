PUMA i LALIGA presenten la pilota STELLAR NITRO

PUMA va presentar aquest dimarts la pilota oficial de LALIGA per a la temporada 2026/27, STELLAR NITRO Ultimate, a qui ha qualificat com el “més innovador i tecnològicament” avançat que la marca ha desenvolupat fins ara per a les competicions més exigents i seguides del futbol mundial.
“Cada temporada, LALIGA continua elevant el nivell del joc amb una futbol més ràpid i intens. La pilota STELLAR NITRO s’ha dissenyat precisament per respondre a aquesta constant evolució: una pilota creada no només per adaptar-se a les demandes del futbol actual, sinó també per potenciar-la a cada jugada”, ha indicat LALIGA.
Va afegir que el seu nucli NITROFOAM, la innovadora escuma amb infusió de nitrogen de PUMA, torna més energia a l’impacte, cosa que permet que els tocs, passades i trets surtin del peu amb més velocitat i capacitat de resposta que mai. També és la pilota oficial de la Premier League i de la Sèrie A, convertint-se en la pilota de confiança al cor de tres de les competicions de futbol més importants del món.
Segons va explicar, l’enginyeria que dóna suport a aquesta capacitat de resposta es reflecteix a cada element del disseny. Una construcció precisa de panells 4+4 que equilibra el flux d’aire i redueix la resistència per oferir un vol més precís i autèntic cada vegada que un jugador el copeja, mentre que una superfície exterior més rugosa i amb relleu ajuda que la pilota talli l’aire i mantingui la seva velocitat i estabilitat al llarg de tota la seva trajectòria.
Visualment, la pilota STELLAR NITRO combina “rendiment i personalitat” amb una estètica moderna i sofisticada. Sobre una base blanca neta, petits tocs i accents gràfics en tons com fúcsia, turquesa i morat aporten una fresca sensació, mentre que les formes fosques amb el negre com a protagonista generen profunditat per fer que els colors contrastin i destaquin subtilment en moviment. El resultat és un disseny fàcilment recognoscible sobre el terreny de joc. La pilota PUMA STELLAR NITRO Ultimate estarà disponible a partir del 26 de maig a ‘puma.com’ i en distribuïdors seleccionats de tot el món.