Prosegur incrementa el benefici net consolidat un 15,2% i arriba als 33 milions d’euros

Prosegur ha presentat els resultats corresponents al primer trimestre del 2026 i ha obtingut un benefici net consolidat de 33 milions d’euros, un 15,2% més respecte al mateix període de l’any anterior.
Durant els tres primers mesos de l’any, Prosegur ha aconseguit un exercici financer positiu i ha arribat a unes vendes totals de 1.274 milions d’euros, cosa que representa un increment de l’1,5 YoY. Les vendes per regió reflecteixen un creixement del 7,6% a la regió RoW, un creixement del 4% a Europa i un lleu descens de l’1,9% a Latam degut, principalment, a l’efecte macroeconòmic.
En termes de rendibilitat, l’Ebita s’ha situat en 87 milions d’euros el primer trimestre de l’any, amb un creixement del 0,7% YoY. El creixement orgànic ha continuat sent destacat durant aquest període, amb un augment proper al 8% i amb increment de volum a tots els negocis.
Línies de negoci
En el primer trimestre del 2026, Prosegur Security ha destacat pel seu sòlid exercici financer, amb vendes de 685 milions d’euros, un 4,4% més que en el mateix període de l’any anterior, amb els Estats Units reforçant el seu lideratge en registrar un creixement a doble dígit i consolidar-se com el segon contribuïdor més important a les vendes del negoci. Aquest increment ha estat impulsat per un creixement orgànic del 9,6%.
Pel que fa a la rendibilitat, Prosegur Security ha seguit demostrat una tendència positiva el primer trimestre, amb un creixement del 12,7% en comparació del mateix període de l’any anterior, i ha aconseguit un EBITA de 19 milions d’euros amb una millora de marge palanquejat en escalabilitat i creixement de la productivitat comercial. Destaca la millora del flux de caixa operatiu en 14 milions d’euros, i consolida Security com un fort generador de caixa per al grup, una tendència explicada per l’excel·lent gestió del capital circulant, recolzada en la millora del DSO.
Prosegur Cash ha registrat un benefici net de 26 milions d’euros durant els primers tres mesos del 2026, un 8,1% més respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes han assolit els 497 milions d’euros, amb un descens del 3,7% davant el primer trimestre del 2025 a causa principalment de l’impacte macro a les principals economies llatinoamericanes. El creixement orgànic de la unitat de negoci ha crescut aquest període un 3,2% impulsat per la regió d’APAC i Europa.
L’Ebita de Prosegur Cash durant els tres primers mesos de l’any ha assolit els 56 milions d’euros, amb un marge de l’11,3%, en línia amb el mateix del primer trimestre del 2025. Cal destacar el bon comportament dels Productes de Transformació, que continuen la tendència de creixement de resultats anteriors i han registrat un augment del 6,2% i han assolit unes 8 vendes. Destaca la millora significativa en generació de caixa, impulsada per una bona gestió del capital circulant i situant-se en 18 milions d’euros, un +53,6% davant del mateix període del 2025.
A més, durant el primer trimestre de l’any, l’activitat del negoci d’alarmes de Prosegur ha experimentat un creixement sòlid en vendes, gràcies al creixement orgànic del 22,5%, només per a Prosegur Alarms. La companyia ha assolit un total de 1.072.000 clients (incloent-hi Porsegur Alarms i Movistar Prosegur Alarmas -MPA-), cosa que representa un augment del 8,9%, respecte al mateix període de l’any anterior. En termes de rendibilitat, el marge de servei ha mostrat una evolució positiva, situant-se en el 48% a Prosegur Alarms i en el 61% a Movistar Prosegur Alarmas. En aquest punt, destaca MPA amb una forta millora del +17,9% YoY.
Fites
Prosegur celebra el 2026 el 50è aniversari des de la seva fundació el 1976. La multinacional, amb una plantilla total de més de 180.000 empleats, és la segona empresa espanyola amb més treballadors a tot el món, cosa que la converteix en un motor de generació d’ocupació a escala global a tots els països on opera.
En altres aspectes destacats del trimestre, la companyia ha millorat les qualificacions atorgades en matèria d’ESG i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha concedit a Prosegur un préstec de 60 milions d’euros destinat a finançar les activitats de R+D+i i la seva estratègia de transformació digital. Aquest acord contribueix a impulsar la tecnologia europea en àrees clau per a la seguretat de la Unió Europea, reforçant les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant d’amenaces físiques i cibernètiques. A més, fomenta la col·laboració amb l’ecosistema de startups mitjançant iniciatives com el fons corporatiu Prosegur Tech Ventures.
