Prosegur Cash, companyia especialitzada en transport de valors i gestió integral del cicle de l’efectiu, ha registrat un benefici net de 48 milions d’euros durant els primers sis mesos de 2026, un 1,9% més respecte al mateix període de l’any anterior.
Les vendes han arribar als 1.001 milions d’euros, fet que suposa un lleuger descens del 0,4%, amb una reducció de l’impacte negatiu del canvi de divisa en les diferents geografies on opera la companyia. Les vendes a perímetre constant han augmentat un 0,7% respecte al 2025. En el segon trimestre, les vendes han assolit els 503 milions d’euros, un 3% més que en el mateix període de 2025.
L’Ebita de Prosegur Cash durant la primera meitat de l’any ha arribat als 111 milions d’euros, amb un marge de l’11,1%. Cal destacar el bon comportament dels Productes de Transformació, que han continuat creixent a un ritme del 4,7%, fins a assolir unes vendes de 358 milions d’euros en el primer semestre de 2026.
La penetració dels Productes de Transformació sobre les vendes es consolida en el 35,8%, amb un especial protagonisme de la solució Cash Today de digitalització de l’efectiu. A perímetre comparable i aïllant la venda del negoci d’AVOS, realitzada al final del primer trimestre d’aquest exercici 2026, els Productes de Transformació han crescut un 7,8%, augmentant el seu pes sobre el total de vendes en 240 punts bàsics, fins al 35,1%.
ACTIVITAT PER GEOGRAFIES
Amèrica Llatina ha representat el 58% de la facturació total de la companyia durant els primers sis mesos de 2026, amb un creixement orgànic del 2%. La regió ha registrat unes vendes de 579 milions d’euros i els Productes de Transformació ja suposen el 38,6% del total, 220 punts bàsics més que l’any anterior, fins als 224 milions d’euros. En el segon trimestre, les vendes han millorat un 4,7% respecte a l’any anterior, fins als 288 milions d’euros.
Per la seva banda, Europa representa el 33% del total de vendes de Prosegur Cash, amb un creixement orgànic del 2,4%. La regió ha assolit unes vendes de 330 milions d’euros, un 2,2% més que en el primer semestre de l’any anterior. Pel que fa als Productes de Transformació, han augmentat un 6,3%, fins als 111 milions d’euros, i ja superen un terç de les vendes totals de la companyia, amb un pes del 33,7%, 130 punts bàsics més que el 2025.
Finalment, la regió d’Àsia-Pacífic aporta el 9% de les vendes totals de Prosegur Cash en el primer semestre, amb un creixement orgànic de l’11,8%. Les vendes han arribat als 91 milions d’euros i els Productes de Transformació han assolit els 23 milions d’euros, més d’una quarta part dels ingressos totals (25,2%), amb un augment de la seva penetració de 60 punts bàsics.
Prosegur Cash ha reduït el seu deute net total en 53 milions d’euros respecte al mateix període de l’any anterior, passant de 882 a 829 milions d’euros. La ràtio d’endeutament s’ha reduït 0,1 vegades i se situa en 2,3 vegades sobre l’EBITDA. Pel que fa a la generació de caixa, el Free Cash Flow es manté en línia amb l’any anterior i arriba als 29 milions d’euros.
Durant el primer semestre de 2026, Prosegur Cash ha avançat en diverses iniciatives vinculades a la sostenibilitat, la productivitat i el desenvolupament de noves línies d’activitat. Entre els principals avenços destaca l’aprovació d’un pla de transició climàtica a cinc anys, així com la reducció del 51% de les hores no productives associades a accidents laborals relacionats amb vehicles.