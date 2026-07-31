Prosegur ha registrat un benefici net consolidat de 57 milions d’euros durant els primers sis mesos del 2026, un 5,5% més respecte al mateix període de l’any anterior. La companyia ha assolit unes vendes de 2.594 milions d’euros, un 5,2% més, amb un increment dels ingressos a totes les geografies on opera.
Segons ha informat el grup, les vendes han crescut un 4,1% a Europa, fins als 1.030 milions d’euros; a Llatinoamèrica han augmentat un 4%, fins als 1.221 milions d’euros; i a la regió RoW (Rest of the World) han experimentat un increment del 13,2%, fins als 343 milions d’euros.
Pel que fa a la rendibilitat, l’EBITDA s’ha situat en 279 milions d’euros durant el primer semestre, amb un creixement de l’1,7%. El creixement orgànic ha mantingut un bon comportament, amb un augment del 7,3%, diversificat entre diferents mercats i liderat pels Estats Units, la península Ibèrica, Colòmbia i la regió Àsia-Pacífic.
LÍNIES DE NEGOCI
Durant els primers sis mesos del 2026, Prosegur Security ha mantingut el seu bon comportament operatiu. Els ingressos han arribat als 1.400 milions d’euros, un 7,5% més, impulsats especialment pels Estats Units i la península Ibèrica. En aquest sentit, el mercat nord-americà ja és el segon país amb més volum de vendes i ha registrat un creixement orgànic del 30%. En conjunt, la unitat de negoci ha experimentat un creixement orgànic interanual del 9%.
En termes de rendibilitat, Prosegur Security ha mantingut la seva tendència positiva i ha registrat un creixement del 12,7% respecte al mateix període de l’any anterior, amb un EBITA de 45 milions d’euros i una millora progressiva del marge gràcies al model de Seguretat Híbrida.
Prosegur Cash ha obtingut un benefici net de 48 milions d’euros durant el primer semestre, un 1,9% més respecte al mateix període del 2025. Les vendes han arribat als 1.001 milions d’euros, amb un lleuger descens del 0,4%, tot reduint l’impacte negatiu del canvi de divises en les diferents geografies del grup.
L’EBITA de Prosegur Cash s’ha situat en 111 milions d’euros, amb un marge de l’11,1%. Destaquen especialment els Productes de Transformació, que han crescut un 4,7%, fins als 358 milions d’euros, i ja representen el 36% dels ingressos totals. La companyia ha reduït el deute net total en 53 milions d’euros, passant de 882 a 829 milions, i ha situat la ràtio d’endeutament en 2,3 vegades. A més, la generació de caixa operativa ha millorat un 15%, impulsada per una gestió adequada del capital circulant.
Pel que fa a Prosegur Alarms, el negoci ha incrementat les vendes un 12% durant el primer semestre, fins als 133 milions d’euros, amb un creixement orgànic del 19%. La companyia ha assolit un total d’1.046.000 clients, incloent-hi Prosegur Alarms i Movistar Prosegur Alarmas (MPA), fet que representa un augment de la base de connexions del 3,9% respecte al mateix període de l’any anterior.
En termes de rendibilitat, el marge de servei s’ha situat en el 47% a Prosegur Alarms i ha augmentat del 57% al 64% a Movistar Prosegur Alarmas. Destaca especialment l’evolució de MPA, amb una millora del marge de servei del 16,5%.
FITES
Durant el primer semestre del 2026, Prosegur ha continuat avançant en la seva estratègia de creixement, transformació i innovació. En el marc del seu 50è aniversari, la companyia ha presentat al seu equip directiu internacional el nou Pla Estratègic 2026-2029, orientat a reforçar la inversió en R+D, tecnologia i transformació dels seus negocis.
En l’àmbit internacional, Prosegur ha assolit els 22.719 empleats a la regió Àsia-Pacífic i ha ampliat la seva proposta de valor a l’Argentina i altres mercats llatinoamericans amb la creació de Prosegur Insurance Broker, una nova unitat que integrarà solucions asseguradores amb els seus serveis de seguretat.
La companyia també ha rebut diversos reconeixements vinculats a la seva reputació i a la gestió del talent. El Grup Prosegur ha estat inclòs novament en el rànquing de la revista Forbes de les ‘100 millors empreses per treballar a Espanya’, ha estat reconegut com la companyia de seguretat privada amb millor reputació del país segons Merco i ha rebut el premi ‘Best Company for All Talent 2026’ per les seves polítiques d’integració, desenvolupament i inclusió dels professionals.