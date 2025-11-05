Setze promotors culturals de tota Espanya han presentat una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció contra l’Ajuntament de Sevilla per presumptes irregularitats en la cessió de la Plaça d’Espanya a l’empresa Green Cow Music S.L., organitzadora del Festival Icònica Santalucía Sevilla Fest.
La denúncia, de més de 40 pàgines i acompanyada per documentació probatòria, sol·licita l’obertura de diligències per presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències, frau en la contractació i desviació de poder, entre altres.
Els denunciants sostenen que la promotora ha explotat la Plaça d’Espanya durant cinc anys (2021-2025) i hauria obtingut una pròrroga fins a 2031, sense concurs públic ni concurrència, la qual cosa suposaria onze anys d’explotació exclusiva de l’espai monumental declarat Bé d’Interès CulturalNota de premsa.
Segons els promotors, Green Cow Music pagaria uns 4.000 euros per dia de concert, “fins a dotze vegades menys” que els preus habituals en recintes similars, la qual cosa hauria suposat una pèrdua d’ingressos municipals d’uns cinc milions d’euros.
Entre les proves aportades figura una oferta de 600.000 euros de cànon presentada al juny de 2025 per una altra promotora per a organitzar un festival en 2026, “tres vegades superior” al cànon actual d’Icònica, que no va obtenir resposta del consistori sevillanoNota de premsa.
Els denunciants adverteixen a més que la nova “Ordenança d’ús de la Plaça d’Espanya” anunciada per l’Ajuntament “no pot substituir un concurs públic” i acusen el consistori d’intentar “blanquejar sis anys de cessions irregulars”.
La Fiscalia haurà de decidir ara si obre diligències de recerca sobre el denominat “Cas Icònica”, que els denunciants vinculen a un presumpte tracte de favor cap a la promotora sevillana.