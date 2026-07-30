Portugal és el país amb més representació a la llista dels deu grans refugis climàtics naturals d’Europa elaborada per Forbes Espanya, amb les Açores, Madeira i Sintra entre les destinacions europees que millor conserven un estiu temperat davant l’avenç de les onades de calor.
El reportatge, publicat sota el títol ‘Els deu refugis climàtics d’Europa: el nou luxe del segle XXI’, analitza com el canvi climàtic està començant a modificar les preferències turístiques i residencials al continent i defensa que el confort climàtic es perfila com un nou factor d’atractiu per a determinats territoris.
Portugal concentra tres dels deu destinacions seleccionats (30%), la representació més elevada per països de la classificació, per davant de França, que també aporta tres enclavaments, mentre que Espanya, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit compten amb un representant cadascun.
L’anàlisi destaca que el 60% de les destinacions incloses en la selecció se situen a la façana atlàntica europea, on la combinació d’oceà, muntanya i grans masses forestals genera microclimes capaços d’amortir les temperatures estiuenques fins i tot durant les onades de calor més intenses.
Entre les destinacions portugueses seleccionades, les Açores destaquen per l’extraordinària estabilitat del seu clima oceànic. Situat en ple Atlàntic, l’arxipèlag gaudeix d’una reduïda amplitud tèrmica durant tot l’any, una elevada humitat ambiental i una naturalesa volcànica que ha afavorit el seu posicionament com una de les principals destinacions europees de turisme sostenible, natura i benestar.
Madeira també figura entre els grans refugis climàtics europeus gràcies a la influència dels vents alisis, l’oceà Atlàntic i el seu relleu volcànic, que mantenen temperatures suaus durant tot l’any. Aquestes condicions han permès conservar la Laurisilva, un dels boscos subtropicals més antics i millor preservats del planeta, considerat un dels grans tresors naturals d’Europa.
La tercera destinació portuguesa és Sintra, probablement el cas més singular de l’Europa continental per combinar un microclima excepcional amb un extraordinari patrimoni històric i paisatgístic. Situada a només 20 minuts de l’Aeroport Internacional Humberto Delgado de Lisboa, a uns 30 minuts del centre de la capital portuguesa i a només 15 minuts de Cascais, Estoril i algunes de les platges més conegudes del litoral atlàntic, Sintra manté durant l’estiu temperatures habitualment diversos graus inferiors a les registrades a Lisboa gràcies a la interacció entre l’Atlàntic, la Serra de Sintra i una extraordinària massa forestal.
Un altre element diferencial és que les Açores, Madeira i Sintra acullen béns inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco, reforçant el seu atractiu internacional tant per la seva riquesa natural com cultural.
A les Açores, el centre històric d’Angra do Heroísmo, a l’illa Terceira, va ser inscrit com a Patrimoni Mundial el 1983 pel seu paper estratègic durant l’expansió marítima portuguesa, mentre que el Paisatge de la Cultura de la Vinya de l’Illa de Pico va obtenir el reconeixement el 2004 per la seva singular adaptació al paisatge volcànic.
A Madeira, la Laurisilva va ser declarada Patrimoni Mundial el 1999 per constituir un dels boscos subtropicals més antics i millor conservats del món. Per la seva banda, Sintra va ser inscrita el 1995 com a Paisatge Cultural Patrimoni Mundial, convertint-se en el primer paisatge cultural reconegut per la Unesco a Europa, gràcies a la integració excepcional entre natura, arquitectura romàntica i patrimoni històric, amb enclavaments emblemàtics com el Palau da Pena, el Castelo dos Mouros i la Quinta da Regaleira.
Segons destaca Forbes Espanya, el creixent interès per aquest tipus de destinacions respon a una tendència que va més enllà del turisme. L’expansió del teletreball, l’envelliment de la població europea i una major preocupació per la salut i la qualitat de vida estan portant un nombre creixent de compradors internacionals i famílies que busquen una segona residència a valorar el confort climàtic com un nou atribut residencial.
La publicació conclou que, en un escenari marcat per l’augment de les temperatures i la major freqüència de les onades de calor, els territoris capaços d’oferir nits fresques, abundant vegetació i temperatures moderades durant l’estiu podrien reforçar progressivament el seu atractiu turístic i immobiliari, convertint el clima en un dels actius naturals més valuosos d’Europa.