Penteo ha reconegut T Cloud, la proposta unificada de cloud de Deutsche Telekom operada per T-Systems, com una de les alternatives europees de referència per a aquelles organitzacions que necessiten avançar en la seva estratègia cloud sense renunciar a la sobirania digital, el compliment normatiu, l’eficiència operativa i la capacitat d’escalar casos d’ús d’intel·ligència artificial industrial.
En el seu informe “T Cloud, el hyperscaler europeu per a l’era de la sobirania digital i la IA industrial”, la consultora analitza el paper de T Cloud i d’Industrial AI Cloud en el nou escenari tecnològic europeu, marcat per la pressió reguladora, la creixent sensibilitat sobre la jurisdicció de les dades, la complexitat dels entorns multi-cloud i la necessitat de desplegar IA en entorns productius amb garanties de seguretat i control.
Segons Penteo, el mercat europeu de cloud computing travessa una fase de reconfiguració estructural. Durant anys, l’adopció del cloud ha estat impulsada per criteris de cost, velocitat de provisió i accés a serveis avançats. Tanmateix, la combinació de noves normatives europees, riscos geopolítics i dependència tecnològica està portant empreses i administracions públiques a incorporar nous criteris de decisió vinculats al control de les dades, l’autonomia operativa i la capacitat de complir marcs com el GDPR, NIS2, DORA o l’AI Act.
En aquest context, Penteo situa T Cloud com una proposta diferencial dins del mercat europeu per la seva capacitat de combinar núvol públic sobirà, infraestructura d’alt rendiment per a intel·ligència artificial industrial i integració multi-cloud governada des d’una única relació comercial i operativa. La combinació de T Cloud i Industrial AI Cloud permet a les organitzacions construir una arquitectura cloud preparada per a càrregues empresarials crítiques i, alhora, avançar en el desplegament d’aplicacions d’IA sobre una infraestructura europea.
“El cloud ha deixat de ser una decisió exclusivament tecnològica per convertir-se en una decisió estratègica de negoci. Les organitzacions necessiten innovar, desplegar IA, automatitzar processos i escalar serveis, però també fer-ho amb control, seguretat i compliment. Aquest reconeixement reforça el paper de T Cloud com una alternativa real per innovar i créixer amb autonomia, combinant la funcionalitat i escalabilitat que exigeix el mercat amb sobirania, seguretat i compliment normatiu des d’Europa i per a Europa”, va assenyalar David Mañas, Vice President Cloud & Cybersecurity de T-Systems Iberia.
Un dels principals elements destacats per Penteo és que T Cloud no aborda la sobirania com una capa contractual afegida, sinó com un principi estructural d’arquitectura i operació. La plataforma cloud de T-Systems està basada en OpenStack, cosa que garanteix portabilitat, interoperabilitat amb tecnologies obertes i absència de dependència propietària a nivell d’hipervisor.
Tota l’operació de T Cloud, incloent-hi processament, residència de dades, suport tècnic, gestió administrativa i cicle de vida dels serveis, es realitza dins de l’Espai Econòmic Europeu, amb centres de dades a Alemanya i Països Baixos i sota legislació europea. Aquest enfocament es tradueix en garanties verificables per a les organitzacions, com l’absència de transferència internacional de dades, l’operació restringida a personal qualificat resident a la Unió Europea, el control de les claus de xifrat per part del client i la compatibilitat amb marcs regulatoris rellevants per a sectors regulats.
Capacitat
Des del punt de vista tècnic, l’informe destaca que T Cloud disposa de 910.000 vCPUs, 1 exabyte d’emmagatzematge, 540 petaflops de capacitat GPU, disponibilitat del 99,95%, operació 24×7, tres centres de dades twin-core i nou zones de disponibilitat. A això s’hi suma un model econòmic orientat a la transparència, amb eliminació de costos de trànsit entre serveis interns, serveis bàsics inclosos sense cost addicional i facturació en euros, cosa que aporta més previsibilitat financera davant de models amb sobrecostos menys visibles.
La plataforma també s’integra de manera nativa en arquitectures multi-cloud governades gràcies a la seva compatibilitat amb Terraform, Kubernetes i APIs OpenStack estàndard, juntament amb mecanismes de connectivitat segura amb proveïdors com AWS, Azure, Google Cloud i SAP. Aquesta flexibilitat permet incorporar T Cloud com a nucli sobirà dins d’entorns ja existents, sense necessitat de trencar amb les arquitectures actuals ni renunciar a una estratègia cloud progressiva.
L’informe de Penteo dedica una atenció especial a Industrial AI Cloud, la infraestructura sobirana de Deutsche Telekom i T-Systems per a intel·ligència artificial industrial a escala. Operativa des de principis de 2026, aquesta plataforma respon a la necessitat que Europa disposi de capacitat pròpia per entrenar, operar i desplegar models d’IA sense dependre d’infraestructures situades fora del marc regulador europeu.
Industrial AI Cloud es desplega en un centre de dades renovat a Munic i ofereix 0,5 exaflops de capacitat de càlcul, 20 petabytes d’emmagatzematge i fins a 10.000 GPUs NVIDIA Blackwell, amb una fulla de ruta d’escalat prevista fins a 100.000 GPUs el 2028.
La integració directa entre T Cloud i Industrial AI Cloud permet combinar una capa sobirana de dades, serveis i operació multi-cloud amb una capa de supercomputació especialitzada per a IA. Segons Penteo, aquesta connectivitat directa redueix la latència, el cost de transferència de dades i la complexitat operativa, alhora que permet mantenir les càrregues d’IA dins d’una arquitectura sobirana europea.