Les estacions de Grandvalira Resorts donaran aquest cap de setmana el tret de sortida a l’estiu amb l’obertura simultània de bona part de les activitats de Grandvalira i l’inici de temporada de Pal Arinsal, que coincidirà amb la celebració de l’ANDBike Festival i de la prova de la Copa Catalana de Descens Trofeu Warriors 2.0 a la Massana.
Amb aquest inici, Grandvalira Resorts desplega una oferta que combina noves experiències familiars, ciclisme, natura i gastronomia, i que se suma a l’obertura dels accessos al Mirador Solar de Tristaina d’Ordino Arcalís, operatius des del passat 6 de juny.
La temporada comença marcada per l’estrena de noves experiències familiars i ciclistes, com el Big Jump Park d’El Tarter, la pista Blavet del Bike Park de Pal Arinsal o la zona Green Gravity Descent del Bike World. L’oferta es completarà progressivament durant les pròximes setmanes amb l’obertura del nou Laberint de Soldeu, prevista per al mes de juliol, la reobertura del refugi del llac de Pessons i l’entrada en funcionament del Funicamp l’11 de juliol, que incorporarà una altra de les grans novetats de l’estiu a Grandvalira: la nova escultura de l’Óssa d’Encamp, anomenada Petjades alçades.
Amb aquestes incorporacions, Grandvalira Resorts reforça el seu posicionament com a destinació de muntanya activa durant tot l’any, amb propostes dirigides a famílies, aficionats al ciclisme i amants de la natura.
Ciclisme
L’estiu comença a Pal Arinsal aquest dissabte 20 de juny amb la reobertura del Bike Park i del Bike World. L’estació de la Massana inaugura la temporada estival coincidint amb l’ANDBike Festival, promogut pel Comú de la Massana, i amb la prova de la Copa Catalana de Descens Trofeu Warriors 2.0, que ja compta amb més de 150 inscrits. Dissabte se celebraran els entrenaments i diumenge les dues mànegues de competició, seguides del lliurament de premis als vencedors. Les inscripcions continuen obertes a topcrono.net. Aquest diumenge també tindrà lloc l’Andorra MoraBanc Clàssica, amb final al Coll de la Botella i la participació de nombrosos ciclistes d’equips professionals del pilot internacional.
Aquests seran només els primers grans esdeveniments d’un estiu que continuarà amb l’Andorra Epic i, especialment, amb la Copa del Món UCI de BTT, que del 9 al 12 de juliol tornarà a reunir a la Massana els millors riders del planeta.
Entre les novetats del Bike Park destaca la pista Blavet, un recorregut de nivell blau que amplia l’oferta del prestigiós parc i els seus més de 60 quilòmetres de circuits, així com la remodelació de la Commencal Inferior. També s’incorporarà al Bike World la nova zona Green Gravity Descent, que connectarà a partir del mes de juliol la part alta del Bike Park amb la base de l’estació i reforçarà les opcions tant per a usuaris experts com per al públic familiar i d’iniciació.
Noves experiències familiars
Dissabte també entraran en funcionament algunes de les principals novetats de l’estiu a Grandvalira. És el cas del Big Jump Park d’El Tarter, una gran zona inflable a l’aire lliure de més de 800 metres quadrats pensada per a infants, adolescents i grups d’amics, impulsada pel Comú de Canillo. L’oferta familiar es completarà amb l’obertura del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, que manté activitats emblemàtiques com el Màgic Gliss, la tirolina, el tubbing, els inflables i els recorreguts de descoberta de la natura, consolidant-se com una de les principals propostes familiars dels Pirineus.
També obrirà les portes el Golf Soldeu, el camp de 9 forats situat a més altitud d’Europa, que aquest estiu incorpora un nou green flotant al llac de pràctiques per afegir un component lúdic i competitiu a l’experiència. Al mateix sector, el Wine & Meat Bar by Jean Leon tornarà a convertir-se en un dels principals reclams gastronòmics de l’estiu gràcies a la seva proposta de carns a la brasa, vins seleccionats i una terrassa amb vistes privilegiades.
Mobilitat sostenible i activitats de muntanya
L’aposta pel ciclisme continua sent un dels grans eixos de l’oferta estival amb la posada en marxa dels 114 quilòmetres de circuits Grandvalira e-bike, la xarxa més extensa de la història del domini. La temporada incorpora tres nous recorreguts: el Cabirol Loop, un itinerari familiar amb jocs interactius de fusta ubicat al Pla d’Espiolets; el Molleres Loop, al Forn de Canillo; i el nou Tamarro Flow Trail, una pista blava de prop de sis quilòmetres que connecta la zona de Llosada amb la base d’El Tarter, prevista per estar operativa durant el mes de juliol. Els itineraris connecten els sectors de Canillo, Soldeu, El Tarter, Encamp i Grau Roig, reforçant el posicionament de Grandvalira com un dels territoris e-bike de referència dels Pirineus.
El restaurant de l’icònic refugi del llac de Pessons estarà operatiu a partir del 4 de juliol després de les reformes realitzades a la seva terrassa, mentre que el Funicamp començarà a operar l’11 de juliol, data en què s’activarà el servei d’autobús 4×4 tant a Grau Roig, per accedir a Pessons, com a Solanelles, per arribar fins al Llac del Cubil. Aquell mateix dia està prevista la inauguració d’una altra de les grans novetats de l’estiu: l’escultura de l’Óssa anomenada Petjades alçades, dissenyada per Naiara Galdós i impulsada en col·laboració amb el Comú d’Encamp. També durant el mes de juliol s’estrenarà el nou laberint situat a la plataforma de Soldeu, una proposta promoguda igualment pel Comú de Canillo, que afegirà noves opcions d’oci per a les famílies de la parròquia.
Per la seva banda, Ordino Arcalís manté operatius des del passat 6 de juny el telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans per accedir al Mirador Solar de Tristaina, un dels grans icones turístics del país. El domini complementa l’experiència amb excursions guiades dels Grandvalira Mountain Guides, la ruta circular dels llacs de Tristaina i les diferents propostes de restauració i allotjament vinculades al Parc Natural de Sorteny.