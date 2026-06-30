Amb motiu de la celebració de la Copa del Món de les WHOOP UCI MTB World Series, del 10 al 12 de juliol, Pal Arinsal ha activat un dispositiu especial de mobilitat amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels espectadors, garantir una circulació fluida i oferir la millor experiència als assistents, alhora que es fomenta una mobilitat més sostenible.
El dispositiu inclou restriccions de trànsit, reforç del transport públic, serveis de llançadora, una nova distribució dels paddocks i un espai específic per a autocaravanes. Durant els dies 10, 11 i 12 de juliol, la circulació quedarà restringida a la carretera d’accés a Pal, a partir de la zona dels Amorriadors, d’acord amb el dispositiu establert.
L’accés quedarà reservat exclusivament als vehicles acreditats. Per aquest motiu, l’organització recomana accedir a l’esdeveniment a través del telecabina de la Massana, que serà la principal via d’accés per als espectadors. També es recomana utilitzar el transport públic i els serveis habilitats per l’organització per arribar fins a l’estació.
Per accedir a la Copa del Món, es recomana utilitzar el transport públic fins a la Massana. Els espectadors podran arribar-hi mitjançant les línies regulars d’autobús i, un cop a la parròquia, accedir a l’estació amb el telecabina de la Massana, la principal via d’accés a l’esdeveniment, o bé mitjançant el servei especial de llançadores habilitat per l’organització. Tant l’accés en telecabina com l’ús de les llançadores requeriran disposar d’una entrada per a la Copa del Món o d’un forfet de temporada de Grandvalira Resorts.
El dispositiu de transport s’adaptarà al programa de competició, amb un servei de rotació contínua. Les llançadores sortiran cada 30 minuts des de Pal (el punt de sortida podrà variar segons el dia) i la Massana, fent una primera parada davant del Prat Gran de la Massana i continuant per totes les parades habituals del recorregut.
Divendres, de 9.30 h a 16 h, hi haurà rotació contínua entre la Massana i Fontanals (àrea de descens). De 16 h a 19 h hi haurà rotació contínua entre la Massana i la Caubella (àrea de Cross-country). Dissabte, de 8 h a 17 h, hi haurà rotació contínua entre la Massana i Fontanals. I diumenge, de 8 h a 17 h, entre la Massana i la Caubella.
Per facilitar els desplaçaments interns, durant els tres dies de competició, l’organització anima els espectadors a prioritzar els desplaçaments a peu a través del Camí del Bosc, un itinerari senyalitzat que connecta ambdues seus i que esdevé la millor opció per moure’s entre els espais de competició.
La Copa del Món presenta enguany una nova organització dels espais tècnics. L’àrea de la Caubella concentrarà tots els paddocks dels equips, així com l’accés i l’estacionament dels camions de gran tonatge. Per la seva banda, Fontanals acollirà exclusivament el paddock tècnic dels riders de descens.
Les autocaravanes disposaran d’un espai específic habilitat a Pal, a la nova zona residencial situada a la part posterior del nucli. Aquest espai mantindrà els mateixos serveis que en edicions anteriors: punt de recollida d’aigües grises, lavabos, serveis complementaris per als usuaris i servei de transfer per accedir a l’estació. Caldrà disposar d’un passi per poder-hi accedir.
L’accés per carretera a la Copa del Món amb bicicleta estarà permès i es presenta com una de les opcions més sostenibles per arribar a l’esdeveniment. Els espectadors que hi accedeixin en bicicleta hauran de deixar-la als espais de “bike parking” habilitats i vigilats durant l’horari de l’esdeveniment. Hi haurà dos punts d’estacionament segur: un a la Caubella i un altre a Fontanals.
Pel que fa a l’accés amb bicicleta de muntanya, els usuaris del Bike Park que disposin d’un forfet vàlid podran accedir amb el telecabina de la Massana fins a la Caubella. Durant la celebració de la Copa del Món, l’estació romandrà oberta amb cinc circuits de la part baixa del Bike Park, disponibles amb una tarifa especial de 25 euros per als adults i 19 euros per als infants. L’accés pedalant fins a la zona de la Caubella estarà reservat exclusivament als usuaris del Bike Park amb forfet vigent.
Per garantir una experiència còmoda i segura, Pal Arinsal recomana utilitzar preferentment el transport públic, planificar el desplaçament amb antelació, respectar la senyalització i les indicacions del personal de mobilitat, prioritzar els itineraris a peu entre la Caubella i Fontanals —especialment el Camí del Bosc—, així com portar calçat adequat i protegir-se del sol durant tota la jornada.