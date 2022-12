Opium Barcelona va acollir la festa dels premis Ondas 2022

La discoteca Opium Barcelona, situada al Front Marítim, va ser l’encarregada d’acollir ahir la festa posterior de la seixanta-novena edició dels premis Ondas 2022.

Després de la gala, celebrada al Gran Teatre del Liceu i presentada per Llum Barrera i Aimar Bretos, els premiats i convidats es van traslladar dimecres a la nit a Opium per continuar celebrant els premis a l’exclusiva festa ‘After Ondas 2022’.

Ja fa gairebé deu anys que el grup Costa Este organitza la festa dels Ondas, juntament amb la col·laboració del Grup Prisa, “per posar un colofó de glamur i diversió a aquests prestigiosos guardons del sector de la informació i la comunicació. Aquest any va consistir en un sopar per a 350 persones, amenitzat pel Dj Josep Bartomeus, i una festa posterior fins a la matinada amb la música de Marcel BS i Gerard Serra”, segons va informar el grup.

Entre els assistents més destacats a la festa dels premis Ondas, hi havia els premiats Elena Rivera, com a millor intèrpret femenina de sèries com Alba o Sequía, i a Dani Fernández, reconegut com a fenomen musical del 2022. Així mateix, van assistir els locutors de la cadena SER Víctor de la Torre, Sique Rodríguez i Uri Mora, la copresentadora del programa Saber y Ganar, Pilar Vázquez, el crític de moda, Erik Putzbach, així com els equips premiats en aquesta edició dels Ondas de l’agència Mono Madrid i del popular programa televisiu de TV3 Joc de Cartes. Pel photocall d’Opium també van desfilar diversos directius de cadena SER i de Prisa com Carlos Amil, Jordi Finazzi o Jaume Serra i els propietaris del grup Costa Este, Ramón, Javier i Ramón Jr Bordas, entre d’altres.

Els premis Ondas 2022, organitzats per Cadena SER i el grup Prisa, van batre rècord de participació amb 559 candidatures presentades procedents de 15 països. En aquesta edició es va premiar la cobertura de RTVE de la guerra a Ucraïna, el programa de ràdio El Món a Rac 1, el pòdcast Estirant el xiclet i el presentador Andreu Buenafuente, entre d’altres.

“D’aquesta manera, el local barceloní s’aferma com a referència per a la celebració de festes d’alt nivell. Recentment, tant l’Opium com el Pacha, han estat l’epicentre del turisme de negocis, acollint les festes celebrades en el marc del congrés organitzat per la multinacional tecnològica VMware o la celebració del debut de la selecció brasilera al Mundial”, va subratllar el grup en una nota.

La Internacional Night Life Association (INLA) acaba de distingir amb els Golden Moon Awards Opium Barcelona, situant-la com la dotzena millor discoteca de tot el món, al rànquing “The World’s Best Clubs”, després de posar en valor el model d’oci segur i de qualitat del local. A més, la INLA ha atorgat un guardó pel pla de protecció i seguretat de clients i treballadors per la implementació del distintiu Triple Excellence que incorpora diferents mesures de prevenció.

Amb aquest reconeixement, el Front Marítim de Barcelona es consolida com una de les zones més prestigioses de l’oci nocturn mundial, després que a la llista dels cent millors clubs del món, també figurin dos locals més ubicats en aquest enclavament barceloní, a part de Òpium. Es tracta de Shôko Barcelona, que apareix a la desena posició, i Pacha Barcelona, que apareix al lloc 53.